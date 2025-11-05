Ufószerű fényt láttak a város felett! Kiderült, mi volt az

Egy furcsa ufószerű fényt észleltek kedd éjszaka New York város felett, amely a lakókat rendkívül megijesztette, és elkezdtek félni, vajon tényleg itt-e a vég és az idegen lények végre elérkeztek a Földre vagy sem. Válasz is van rá.

Ufószerű fények jelentek meg az égen a város felett – Fotó: Youtube

Ufószerű fényt láttak az égen a városlakók

A hatóságok és beszámolók szerint a földönkívülinek hitt fény nem más volt, mint egy csaknem 4800 kilométerre indított rakéta kilövésének maradványai.

Az Európai Űrügynökség (ESA) kedden indította útjára az Ariane 6 nehézrakétát, amely egy időjárás-megfigyelő műholdat szállított. A kilövésre helyi idő szerint este 6 óra után került sor az ügynökség francia guyanai űrkikötőjéből – közölte az ESA a weboldalán.

Több megdöbbent szemtanú vette videóra a furcsa S alakú fehér fényt, ahogy az a New York-i felhőkarcolók és Long Island felett ragyogott.

Ettől rövid időre igazán látványos, ugyanakkor érthetően kissé nyugtalanító lett az égbolt

– írta Matt Hammer, a News12 Long Island vezető meteorológusa az X-en.

Híroldalak jelentése szerint a több mint 58 méter hosszú Sentinel-1D műhold fellövése New York felett a látottak alapján a kiégés második szakaszában volt. A közösségi médiában közzétett bejegyzések szerint a jelenséget Philadelphiában, Massachusettsben, Virginiában és Cape Cod térségében is észlelték.

Mike Wankum meteorológus ezt nyilatkozta: „Az történik, hogy a rakéta a felső légkörben halad, és kienged egy kis felesleges üzemanyagot. Amikor ez az üzemanyag eléri a felső légkört, megfagy, jégkristályokat képez odafent – és ebből alakul ki az a bizonyos örvénylő fényhatás.”

Az UPI jelentése szerint a műhold a negyedik, amelyet az ügynökség felbocsátott a katasztrófavédelmi csapatok, az éghajlatkutatók és a kormányzati szervek megsegítésére – számol be róla a Post. A műhold által előállított adatok a tengerészeti hatóságokat is segítik, akiknek gyakori, létfontosságú frissítésekre van szükségük az időjárási viszonyokról.