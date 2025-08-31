Újabb döbbenetes ufóészlelés, izzó gömb jelent meg a vidámpark felett – Videó!

A jelenségről készült videó azonnal találgatásokhoz vezetett.
Nem várt élményben volt részük a Disney World Epcot látogatóinak, miután hirtelen egy izzó gömb jelent meg a vidámpark felett, sokan pedig rögtön egy ufóra gyanakodtak. Egy szemtanú, Morgan Huelsman, a The Bobby Bones Show digitális igazgatója és tennessee-i lakos számolt be a rádióműsornak arról, ahogy ő és a barátja a teraszon ültek a tűzijátékra várva, amikor hirtelen nagyon erős fény jelent meg, amelyet videón is megörökítettek. Hozzátette, később utánanézett és nem talált információt a környéken lévő drónokról vagy műholdakról, így biztos abban, hogy egy ufó bukkant fel.
A nő által készített felvétel – amelyen egy erős fény látható, ami Huelsman feje felett lebeg a fekete éjszakai égbolton –, gyorsan elterjedt az interneten, és találgatásokat váltott ki a közösségi média felhasználóiból. Az egyikük megjegyezte, hogy a közeli Cape Canaveralban a közelmúltban rakétakilövés volt, így ez megmagyarázhatja az észlelést. Az azonban nem világos, hogy a tárgy mozgott-e, mivel a videót nem folyamatosan forgatták, és a felvétel rögzítésének dátuma sem ismert.
A SpaceX augusztus 18-án indított el egy Starlink műholdat az űrbe Cape Canaveralból, nagyjából 60 mérföldre (körülbelül 96 kilométerre) Disney Worldtől. A park régóta az ufójelentések központja, feltehetően a NASA kilövőhelyeinek közelsége miatt, épp ezért, nem ez a mostani volt az első ilyen szokatlan észlelés Epcotban. 2024 decemberében például a látogatók egy izzó vörös gömbről számoltak be, amelyen váratlanul felbukkant az égbolton. A Disney illetékesei közvetlenül nem kommentálták ezeket az észleléseket, ugyanakkor a park régóta igyekszik táplálni a szokatlan események iránti kíváncsiságot, és gyakran ösztönzik arra a vendégeket, hogy osszák meg a tapasztalataikat a közösségi médiában – írja a Daily Mail.
