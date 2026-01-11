Nyomtalanul tűnt el az idős Antal bácsi Győrből: érintetlenül maradt a szobája – Galéria
Rejtélyes, elhagyatott épületre bukkant egy magyar urbexes. Időkapszulaként őrzi egy egész élet emlékeit a győri ház.
Rejtélyes körülmények között tűnhetett el egy idős ember. Antal bácsi mindent hátrahagyott a győri házában, ezért valószínűleg sietősen kellett távoznia, az is lehet, hogy már elhunyt.
A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy az elhagyatott budapesti villáról sem. Most Antal bácsi elhagyatott, győri házában járt.
Érintetlen ritkaságnak gondoltam a külszíni nyomok alapján és igazam is volt! Bár kissé rumlis volt a konyha, de a hálószoba egész otthonosnak hatott: mindenütt otthagyta nyomát a hajdani lakó; levelek, képeslapok, fotók, kis cetlik, bevásárlólisták formájában...
– kezdte a Metropolnak a titokzatos urbexes.
„Még egy fogsor is ott vicsorgott rám az egyik bútorról! Tipikus szoba-konyhás lakás, ami zsúfolásig volt mindenféle személyes tárggyal, illetve kacattal. A legszebbek az apró fali díszek, a retró konyhai eszközök és a fotók voltak. Akármennyire tetszett a hely, akkor is volt egy megmagyarázhatatlanul rossz kisugárzása; rendesen visszafojtva vettem a levegőt... Nyomasztó egy túra volt, az biztos, pedig ez csak egy kis ház a város szívében, amit véletlenül fedeztem fel, amikor unalmamban úgy gondoltam, kimegyek fotózni.”
Nézd meg te is, hogy mit rejt az elhagyatott, győri ház! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
