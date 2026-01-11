Nyomtalanul tűnt el az idős Antal bácsi Győrből: érintetlenül maradt a szobája – Galéria

Rejtélyes körülmények között tűnhetett el egy idős ember. Antal bácsi mindent hátrahagyott a győri házában, ezért valószínűleg sietősen kellett távoznia, az is lehet, hogy már elhunyt.

Az elhagyatott ház titkokat őriz Fotó: Lone Wanderer – urbexes

A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy az elhagyatott budapesti villáról sem. Most Antal bácsi elhagyatott, győri házában járt.

Érintetlen ritkaságnak gondoltam a külszíni nyomok alapján és igazam is volt! Bár kissé rumlis volt a konyha, de a hálószoba egész otthonosnak hatott: mindenütt otthagyta nyomát a hajdani lakó; levelek, képeslapok, fotók, kis cetlik, bevásárlólisták formájában...

– kezdte a Metropolnak a titokzatos urbexes.

„Még egy fogsor is ott vicsorgott rám az egyik bútorról! Tipikus szoba-konyhás lakás, ami zsúfolásig volt mindenféle személyes tárggyal, illetve kacattal. A legszebbek az apró fali díszek, a retró konyhai eszközök és a fotók voltak. Akármennyire tetszett a hely, akkor is volt egy megmagyarázhatatlanul rossz kisugárzása; rendesen visszafojtva vettem a levegőt... Nyomasztó egy túra volt, az biztos, pedig ez csak egy kis ház a város szívében, amit véletlenül fedeztem fel, amikor unalmamban úgy gondoltam, kimegyek fotózni.”

