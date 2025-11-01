Levágott hajtincs és csikkek a hamutartóban: értékes kincsek lapulnak az elhagyatott, budapesti villában
Régen elfeledett épületre bukkantak. A budapesti villa tele van kincsekkel.
Titkokkal teli, budapesti villában járt egy magyar urbexes. A hely évek óta elhagyatott lehet. Rejtély, hogy hová tűntek a lakók, akik mindenüket hátrahagyták.
A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy a híres lámpagyárról sem. Most egy elhagyatott, budapesti villában járt.
Egy ideje már a látóterembe került a hely. Robusztus, brutalista, kockaszerű külleme megfogott. Meglepett a berendezettsége és az egész jó állapota. Egy igazi időutazásnak voltam szemtanúja a hely felfedezésekor
– árulta el a Metropolnak az urbexes.
Régi kincseket rejt a budapesti villa, rengeteg könyv, írógép, sztereó erősítő és tévé is várja a jobb sorsát, de egy bizarr, fonott hajtincs is lapul az egyik fiókban. A hamutálban csikkeket hagytak. Rejtélyesen tűntek el a lakók.
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
