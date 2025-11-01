Levágott hajtincs és csikkek a hamutartóban: értékes kincsek lapulnak az elhagyatott, budapesti villában

Titkokkal teli, budapesti villában járt egy magyar urbexes. A hely évek óta elhagyatott lehet. Rejtély, hogy hová tűntek a lakók, akik mindenüket hátrahagyták.

A budapesti villa rengeteg titkot őriz Fotó: Lone Wanderer-urbexes

A Lone Wanderer nevű, magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár, de ne feledkezzünk meg a magyar üdülőről, vagy a híres lámpagyárról sem. Most egy elhagyatott, budapesti villában járt.

Egy ideje már a látóterembe került a hely. Robusztus, brutalista, kockaszerű külleme megfogott. Meglepett a berendezettsége és az egész jó állapota. Egy igazi időutazásnak voltam szemtanúja a hely felfedezésekor

– árulta el a Metropolnak az urbexes.

Régi kincseket rejt a budapesti villa, rengeteg könyv, írógép, sztereó erősítő és tévé is várja a jobb sorsát, de egy bizarr, fonott hajtincs is lapul az egyik fiókban. A hamutálban csikkeket hagytak. Rejtélyesen tűntek el a lakók.

