Titokzatos múltú, elhagyatott üdülőre bukkantak Magyarországon - Galéria

Titokzatos múltú, elhagyatott üdülőt találtak a Balatonon. Az épület falai rengeteg boldog emléket őriznek. A sokat látott urbexest is meglepte, hogy milyen ép állapotban maradt fenn a régóta elhagyatott épület.

Az elhagyatott üdülő Fotó: Lone Wanderer - urbexes

A Lone Wanderer nevű, titokzatos urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a rejtélyes budapesti villa, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár. Most egy elhagyatott, magyar üdülőben járt.

72 órás balatoni urbextúránk során látogattuk meg ezt a gyöngyszemet. A múltjáról sajnos sokat nem tudok, de egy biztos: hihetetlen ép állapotban maradt fenn

– mondta a Metropolnak a magyar urbexes.

Az elhagyatott balatoni üdülőben mindent hátrahagytak. Az ebédlőben egy hatalmas csempekályha áll, az asztalok meg vannak terítve, a székeken kalapokat hagytak. A szekrényben egy fehér köpeny lóg. Vadászat témájú freskók díszítik a falakat.



