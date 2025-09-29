Titokzatos múltú, elhagyatott üdülőre bukkantak Magyarországon - Galéria

Rejtélyesen tűntek el a vendégek. Az elhagyatott üdülőben porosodnak a megterített asztalok.
Titokzatos múltú, elhagyatott üdülőt találtak a Balatonon. Az épület falai rengeteg boldog emléket őriznek. A sokat látott urbexest is meglepte, hogy milyen ép állapotban maradt fenn a régóta elhagyatott épület.
A Lone Wanderer nevű, titokzatos urbexes rengeteg izgalmas helyen járt már, mint például az elhagyatott timföldgyár, a rejtélyes budapesti villa, a VII. kerületi horrorház, vagy a rejtélyes autógyár. Most egy elhagyatott, magyar üdülőben járt.
72 órás balatoni urbextúránk során látogattuk meg ezt a gyöngyszemet. A múltjáról sajnos sokat nem tudok, de egy biztos: hihetetlen ép állapotban maradt fenn
– mondta a Metropolnak a magyar urbexes.
Az elhagyatott balatoni üdülőben mindent hátrahagytak. Az ebédlőben egy hatalmas csempekályha áll, az asztalok meg vannak terítve, a székeken kalapokat hagytak. A szekrényben egy fehér köpeny lóg. Vadászat témájú freskók díszítik a falakat.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
