Kitálalt a bennfentes: három idegen űrhajót rejteget a kormány

A forrás azt állítja, legalább három lezuhant gépet is találtak. Ez komoly dolog. Az utóbbi időben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban történt drónészlelésekben sok esetben erről a furcsa technológiáról számoltak be, nem csak a szokványos drónokról: fejlettebb technológiáról, amit már teszteltek, és ami ebből az ufóprogramból is származhat. Mindenféle jelenséget látunk az égen: látjuk a saját technológiánkat, a visszafejtett technológiát, a földönkívüli technológiát