10 éve véd minket a déli határzár

Ma tíz éve kezdték el építeni a migránsokat megállító déli határzárat.

Mint ismert, a fokozódó illegális migráció elleni védekezésképpen Orbán Viktor elképzelése alapján rendelkezett a kormány a magyar–szerb, majd a magyar–horvát határon kerítés építéséről 2015 nyarán, illetve őszén.

Míg 2015-ben 400 ezer illegális bevándorló lépett hazánk területére, a határkerítésnek, illetve a jogi határzárnak köszönhetően ez a szám a töredékére csökkent.

A migrációs nyomás 2013-tól kezdve egyre nagyobb problémát okozott: míg az említett évben kétezer, 2014-ben már 42 777 menedékkérelmet nyújtottak be Magyarországon. A helyzet 2015-re tovább romlott, május közepéig több mint 46 ezer új kérelmet regisztrált a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Közben jelentősen megváltozott a hazánk területére érkezők állampolgársági összetétele is: az év első hónapjaiban főként Koszovóból jöttek tömegesen menedékkérők, márciustól már inkább a válságövezetekből, elsősorban Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkeztek az illegális bevándorlók.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015 elején a párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége elleni terrortámadás szörnyűségeit felidézve arról nyilatkozott, hogy Magyarország veszélyforrásként tekint a tömeges bevándorlásra, és a jövőben minden eszközzel igyekszik megakadályozni a gazdasági migrációt, csak a politikai menedékkérőket fogadjuk be.

Az egyre mélyülő migrációs válság hatására 2015. április végén a kormány úgy döntött, hogy széles körű nemzeti konzultációt indít a bevándorlásról. Néhány héttel később a kabinet határozott arról is, hogy júniusban tájékoztató kampány indul az emberek megkérdezésével párhuzamosan. Orbán Viktor miniszterelnök június 12-én jelentette be: a teljes fizikai határzár lehetőségét is megfontolják.

A tarthatatlan helyzetre válaszul, amikor már napi 1500-2000 illegális bevándorló jött át Szerbia felől, a kormány június 17-én úgy döntött, hogy – hasonlóan a görög–török, a bolgár–török, valamint a lett–orosz határon követett gyakorlathoz – lezárja a zöldhatárt a magyar–szerb szakaszon, és a migránsokat a legális belépési pontok felé terelik.

Az építési munkálatok 2015. július 13-án kezdődtek, befejezésük eredeti határideje az év november 30. volt.

Ám Orbán Viktor július 25-én a Bálványosi Szabadegyetemen bejelentette: a határzár még azon a nyáron, augusztus 31-ig megépül. A kivitelezés felgyorsítása érdekében a 3800 katonából álló csapatot közmunkásokkal egészítették ki.