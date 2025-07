Orbán Viktor: ahol agyonvernek embereket a kényszersorozás miatt, az nem lehet az EU tagja!

Áttörés a magyar gazdaságban

„Az év elején én egy áttörést ígértem a magyar választóknak számos területen. Az egyik ilyen terület volt a kis és középvállalkozások támogatása. A Demján programot elindítottuk, a pénzeket most fizetik ki, szerintem augusztus végére tiszta képet kapunk. Úgy látom, hogy ott sikerült is áttörést elérnünk”

– mondta Orbán Viktor. Majd így folytatta:

„A második terület, amit megjelöltünk, a családtámogatás volt. Ugye, a GYED és a CSED adómentessé vált július 1-től, 50 százalékkal megemeltük a gyerekek utáni adókedvezményt július 1-től, januárban pedig még 50%-kal megemeljük, tehát szerintem itt is lesz egy áttörés. És a harmadik, amit vállaltunk, az otthonteremtés, a lakásszerzésnek a területén található kérdések megválaszolása is egyfajta áttörés.”

Veszély – elhárítás

A hét eleji vihar is szóba került. Orbán Viktor kijelentette: a kormányzati munka egy komoly dolog, ami nem a Facbookon zajlik. Azt néztük, hogy mennyi ember van veszélyben. 30 éve nem történt hasonló behatás a hazai villamosrendszerre, mint most – ismertette a kormányfő. Több mint kétezer embert mozgósítottak a baj elhárítására. Amikor látszik, hogy baj van, akkor ezek az emberek képesek voltak extra teljesítményt leadni – jelentette ki Orbán Viktor, aki ezúton is köszönetet mondott nekik.

