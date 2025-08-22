Panyi Miklós: Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját!

Erre hívta fel a figyelmet az államtitkár.
Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját! Ezúttal HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás szállt bele az Otthon Start programba. Nem ez az első eset, hogy Szauer támadja a társadalom széles rétegeit támogató kormányzati intézkedéseket, hiszen korábban a többgyermekes édesanyáknak nyújtott szja-mentességbe állt bele. Szauer korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni! De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó
– kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Panyi Miklós, majd így folytatta:
„Na és persze támadni a kormányt rendíthetetlenül. Eddig az volt a HVG problémája, azért fanyalogtak, hogy magasak az albérletárak, lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj. Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?” – tette fel a kérdést az államtitkár.
A HVG vezérének ezért most az fáj, hogy
– több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;
– több tízezer, akár több mint 100 ezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;
– beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;
– a program hatására pedig még az albérletárak is csökkenni kezdtek!
Tényleg nagy tehát a baj, de leginkább a baloldal háza táján!
– mutatott rá Panyi Miklós.
„A HVG és a baloldal ajánlata ugyanis az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Zárójelbe: várjuk a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt 6 éves sikeréről beszámol – inkább ne várjuk, nem lesz ilyen. A baloldal és Szauer ajánlata tehát az, hogy majd néhány év múlva néhány ezer bérlakás épül, és akkor néhány ezer fiatal majd kibérelheti azokat. A polgári Magyarország ajánlata ezzel szemben az, hogy otthonteremtési programot indítunk és minden fiatal számára lehetőséget adunk első saját otthona megszerzésére. Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…” – írta ezután Panyi Miklós.
Nem utolsósorban pedig, reagálva a HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira, nézzünk meg néhány tényt:
– A program a fiatalok és ingatlantulajdonnal nem rendelkezők számára készült, a gazdagok, a spekulánsok, valamint azok, akiknek van saját ingatlantulajdonuk, nem vehetnek részt benne. A HVG vezérigazgatója sem vehet részt benne!
– Az állam a támogatást kamattámogatás formájában, 25 évre elosztva biztosítja, nem ad egy összegű támogatást, így az nem tud beépülni az árakba.
– Az Otthon Startba árkorlátokat építettünk, amivel megakadályozzuk az árak emelkedését. Luxusingatlanok megvásárlását pedig nem finanszírozzuk!
– Több mint 100 ezer olyan eladó ingatlan van a piacon, ami belefér a program feltételrendszerébe, van tehát kínálat.
– Emellett több tízezer új eladó ingatlan fog megjelenni a hirdetési felületeken, hiszen most valós esély lesz arra, hogy az eladók el tudják adni eddig beragadt ingatlanjaikat. A kínálat folyamatosan bővül!
– Csak idén 15 ezer új lakás építése fog elindulni országszerte. Jönnek az új lakások tízezrei. A kínálat nőni fog!
– Megindítottuk a Lakhatási Tőkeprogramot, amely 300 milliárd forinttal 30 ezer új lakás építését támogatja a következő 5 évben
– sorolta fel.
„Tehát, kedves fiatalok, ne üljetek fel a balos propagandának, ne üljetek fel a belvárosi libsi fanyalgásnak, helyette inkább tervezzetek, számoljatok és szerezzétek meg életetek első lakását!” – zárta a posztját Panyi Miklós.
Az államtitkár teljes bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.
