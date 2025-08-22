Panyi Miklós: Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját!

A HVG vezérének ezért most az fáj, hogy

– több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;

– több tízezer, akár több mint 100 ezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;

– beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;

– a program hatására pedig még az albérletárak is csökkenni kezdtek!

Tényleg nagy tehát a baj, de leginkább a baloldal háza táján!