Panyi Miklós: A Tisza Párt megtámadta a fix 3%-os programot

A Tisza 20%-os ingatlanár-drágulással dobálózik, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1%(!!!) volt. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? Nem, a tények nem számítanak. Marad a hergelés, a riogatás. De akkor nézzük ennek a komoly és hiteles formációnak az ajánlatát: A Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva. Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül!