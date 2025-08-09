Panyi Miklós: A Tisza Párt megtámadta a fix 3%-os programot

A közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet.
A Tisza Párt megtámadta a fix 3%-os programot!
- jelentette be a Facebook-oldalán Panyi Miklós.
- A Tisza Párt nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen.
- A Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer Ft-os támogatást kapjanak.
- A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot
- sorolta az államtitkár
A Tisza 20%-os ingatlanár-drágulással dobálózik, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1%(!!!) volt. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? Nem, a tények nem számítanak. Marad a hergelés, a riogatás. De akkor nézzük ennek a komoly és hiteles formációnak az ajánlatát: A Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva. Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül!
- tette hozzá.
Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak! Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki. Ne üljünk fel a hergelésnek!
- zárta a posztját Panyi Miklós.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.