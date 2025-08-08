Menczer Tamás: Szerencsés vagy, Peti!

"Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc éves tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse! De nem mindenki ilyen szerencsés, sokaknak szükségük van a fix, 3%-os otthonteremtési programra!" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Menczer Tamás, amelyben Magyar Péternek üzent.

Ezt üzente Menczer Tamás / Fotó: Menczer Tamás/Facebook