Menczer Tamás: Szerencsés vagy, Peti!

De nem mindenki olyan szerencsés, mint te...
"Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc éves tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse! De nem mindenki ilyen szerencsés, sokaknak szükségük van a fix, 3%-os otthonteremtési programra!" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Menczer Tamás, amelyben Magyar Péternek üzent.
Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod. Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te meg be akarod csukni. Miért? Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te!
