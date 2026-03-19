Zelenszkij-felár: Ha rajtuk múlna, Magyarországon is kilőne az üzemanyag ára

Az üzemanyagok védett ára megóvja a magyar autósokat a brutális drágulástól. A kormány szerint nem kétséges, ha Brüsszelen, az ukránokon és a Tisza Párton múlna, Magyarországon is kilőnének az árak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 09:35
védett ár gázolaj benzin

Március 10-e éjféltől van hazánkban védett ár, amelyet az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében vezetett be a kormány, így korlátozott áron vásárolhatják meg a magyar emberek, vállalkozók mind a benzint, mind a gázolajat; előbbiért 595, utóbbiért 615 forintot kell fizetni literenként – írja a Bors.

Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

A védett ár és a piaci ár különbsége folyamatosan növekszik, miután a világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára, és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak − Franciaországban, Olaszországban hétszáz forint feletti, Németországban és Dániában nyolcszáz forint feletti, míg Hollandiában majdnem ezer forint a benzin literenkénti ára − , ezt a helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád tovább nehezíti. 

A benzin ára a védett ár nélkül ma már 662 forint − autópálya mellett 712 −, a dízel pedig 713 forint − autópálya mellett 763 − lenne.

Ez azt jelenti, hogy a magyar autósok rengeteget spórolhatnak a védett áron. A kormány szerint nem kétséges, ha Brüsszelen, az ukránokon és a Tisza Párton múlna, Magyarországon is kilőne a benzin, valamint a gázolaj ára, sőt a rezsiköltség is sokkal magasabb lenne, de a nemzeti kormány védett ár bevezetésével ettől megóvja a magyar családokat és fenntartja a rezsicsökkentést is, s nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy a politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta: rendelkezésre állnak a stratégiai készletek, uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
