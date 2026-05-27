Mérleg Hold kelt fel, ilyen hatással lesz rád a horoszkópod szerint

2026. május 27-én Mérleg Hold fog hatni az emberekre a horoszkópuk szerint. Az asztrológus elárulta, milyen hatása lesznek a csillagjegyekre.

Mérleg Hold emelkedik fel / Fotó: Freepik – illusztráció

Mérleg Hold emelkedik fel

Kos

Szerdán fontos események előhírnökei érkeznek önhöz. Lehetnek ezek inspirációk, amelyekből majd építkezni kezdhet, vagy konkrét személyek, akik most lépnek be az életébe. Figyeljen rájuk, fogadja őket nyitottan!

Bika

Szerdán a Mérleg Hold és az Ikrek trigonjának idején lehet egy nagyon érdekes tapasztalata, élménye. Az jut eszébe, aki egy pillanattal később üzenetet küld, vagy kiderül, hogy pontosan az történik egy helyzetben, amit előre megérez.

Ikrek

Ha valakivel összeveszett, most könnyen kisimulhat a kapcsolat. A Mérleg Hold széppé és könnyeddé teszi a napját, ráadásul a szíve is nyitott az ismerkedésre. Ha párkapcsolatban él, élvezzék ki a közös estét, ha pedig szingli, akkor most érdemes ismerkednie.

Rák

Ez a szerdai nap a sok munka mellett is tele van kapcsolódási lehetőségekkel. A Mérleg Hold kiemeli a társasági oldalát, és sokkal könnyebb most másokkal közös nevezőre jutnia. Ha valami félreértés volt, könnyen tisztázhatja.

Oroszlán

A mai nap energiái békülést vagy tisztázást hozhatnak egy kapcsolatba. A Mérleg Hold segít, hogy reálisan, ezért empatikusan lássa a helyzetet, így önnek is könnyebben megy az elengedés. Arra viszont figyelnie kell, hogy a Jupiter fényszöge túlzást jelez. Ne legyen annyira teátrális!

Szűz

Az uralkodó bolygója, a Merkúr szuper fényszöget zár be a Mérleg Holddal – ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy jól működik a hétköznapok szintjén is, és a hosszú távú terveiben is. Így nemcsak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat.

Mérleg

A Hold az ön jegyében jár, és felerősíti az ízlését, eleganciáját, kisugárzását. Most különösen nagy igénye van a kultúrára vagy arra, hogy alkosson valamit. Egy szép film vagy egy különleges recept megvalósítása is jó ötlet lehet.

Skorpió

A Mars a Bika jegyében jár, a Hold pedig a Mérlegben – mindkettő vénuszi jegy, és békéssé teszi, leföldeli, megnyugtatja, harmóniába hozza. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon, mert most könnyen szót ért mindenkivel, és bárkit meghódíthat.