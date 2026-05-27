Mérleg Hold kelt fel, ilyen hatással lesz rád a horoszkópod szerint
Különleges energiák szabadulnak el. Mérleg Hold fog hatni a csillagjegyekre.
2026. május 27-én Mérleg Hold fog hatni az emberekre a horoszkópuk szerint. Az asztrológus elárulta, milyen hatása lesznek a csillagjegyekre.
Mérleg Hold emelkedik fel
Kos
Szerdán fontos események előhírnökei érkeznek önhöz. Lehetnek ezek inspirációk, amelyekből majd építkezni kezdhet, vagy konkrét személyek, akik most lépnek be az életébe. Figyeljen rájuk, fogadja őket nyitottan!
Bika
Szerdán a Mérleg Hold és az Ikrek trigonjának idején lehet egy nagyon érdekes tapasztalata, élménye. Az jut eszébe, aki egy pillanattal később üzenetet küld, vagy kiderül, hogy pontosan az történik egy helyzetben, amit előre megérez.
Ikrek
Ha valakivel összeveszett, most könnyen kisimulhat a kapcsolat. A Mérleg Hold széppé és könnyeddé teszi a napját, ráadásul a szíve is nyitott az ismerkedésre. Ha párkapcsolatban él, élvezzék ki a közös estét, ha pedig szingli, akkor most érdemes ismerkednie.
Rák
Ez a szerdai nap a sok munka mellett is tele van kapcsolódási lehetőségekkel. A Mérleg Hold kiemeli a társasági oldalát, és sokkal könnyebb most másokkal közös nevezőre jutnia. Ha valami félreértés volt, könnyen tisztázhatja.
Oroszlán
A mai nap energiái békülést vagy tisztázást hozhatnak egy kapcsolatba. A Mérleg Hold segít, hogy reálisan, ezért empatikusan lássa a helyzetet, így önnek is könnyebben megy az elengedés. Arra viszont figyelnie kell, hogy a Jupiter fényszöge túlzást jelez. Ne legyen annyira teátrális!
Szűz
Az uralkodó bolygója, a Merkúr szuper fényszöget zár be a Mérleg Holddal – ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy jól működik a hétköznapok szintjén is, és a hosszú távú terveiben is. Így nemcsak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat.
Mérleg
A Hold az ön jegyében jár, és felerősíti az ízlését, eleganciáját, kisugárzását. Most különösen nagy igénye van a kultúrára vagy arra, hogy alkosson valamit. Egy szép film vagy egy különleges recept megvalósítása is jó ötlet lehet.
Skorpió
A Mars a Bika jegyében jár, a Hold pedig a Mérlegben – mindkettő vénuszi jegy, és békéssé teszi, leföldeli, megnyugtatja, harmóniába hozza. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon, mert most könnyen szót ért mindenkivel, és bárkit meghódíthat.
Nyilas
Ma a Mérleg Hold idején megismerkedhet valakivel, a Merkúr trigonja pedig elmélyült beszélgetést hozhat. Az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban, és most sikerül megnyílni a másik előtt. Ha a másik érzi, hogy megbízik benne, ő is ugyanazt fogja cserébe adni.
Bak
Szerdán sok jó beszélgetést folytathat, és az is lehet, hogy most talál rá olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárnia. Pénzügyekben is jöhet jó hír a Hold–Merkúr-trigon hatására.
Vízöntő
A Mérleg Hold békét és nagy adag kreativitást hoz önnek. A szépérzéke is kiélesedik. Most szinte művészi értékűt alkothat, és a legjobb kikapcsolódás az lehet, ha kézműveskedik, főzőcskézik vagy a lakást, kertet szépítgeti.
Halak
Ha van konfliktus a környezetében, most ön lehet az, aki békét teremt. Nagyon jó meglátásai vannak, és fel tudja oldani a feszültséget. A Merkúr-trigon önnek extra erős megérzéseket is jelez.
Ha érdekel ide kattintva elolvashatod a nyári pénzhoroszkópot is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre