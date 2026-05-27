Hajhúzásig fajult a vita az M3-as metrón - Két férfit keres a rendőrség

Nemi identitásuk miatt támadhatták meg az utasokat Budapesten. Balhé az M3-ason.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 08:06
A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításukhoz.

Közösség tagja elleni erőszak miatt keresik a két férfit az M3-ason történt incidens miatt
Forrás: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály a 01000/899/2026. bűnügyi számon indított eljárást közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint két férfi 2026. február 15-én este az M3-as metrón három utas nemi identitására tett sértő megjegyzéseket, továbbá hangos szóváltás alakult ki köztük, és az egyik utasnak meghúzták a haját. A két férfi a fenyegető magatartásukat csak akkor hagyták abba, amikor az utasok tárcsázták a 112-t, írja a Police.hu.

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt került sor.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
