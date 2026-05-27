Hajhúzásig fajult a vita az M3-as metrón - Két férfit keres a rendőrség

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításukhoz.

Közösség tagja elleni erőszak miatt keresik a két férfit az M3-ason történt incidens miatt

Forrás: Police.hu

Közösség tagja elleni erőszak miatt keresik a két férfit az M3-ason történt incidens miatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály a 01000/899/2026. bűnügyi számon indított eljárást közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint két férfi 2026. február 15-én este az M3-as metrón három utas nemi identitására tett sértő megjegyzéseket, továbbá hangos szóváltás alakult ki köztük, és az egyik utasnak meghúzták a haját. A két férfi a fenyegető magatartásukat csak akkor hagyták abba, amikor az utasok tárcsázták a 112-t, írja a Police.hu.

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt került sor.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.