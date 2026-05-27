Ellopott olasz markológépet találtak az M43-as autópályán

A Készenléti Rendőrség (KR) Csongrád-Csanád Vármegyei Határvadász Század járőrei nemzetközi rendőri együttműködéssel azonosították egy Olaszországból ellopott munkagép tulajdonosát.

Forrás: Police.hu

Lopott olasz markológépet találtak az M43-as autópályán

A markológépet szállító, nemzetközi körözés alatt álló tehergépkocsit a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség munkatársai az M43-as autópályán ellenőriztek május 21-én.

Az intézkedés során több körülmény is gyanút keltett a rendőrökben, a munkagépet rendszám nélkül szállították, és a bemutatott dokumentumok hitelessége is megkérdőjelezhető volt, valamint a markológép indítózárát sérült állapotban találták. A markolót ekkor még nem foglalták le, mivel az nem szerepelt a körözési rendszerben, továbbá azt sem tudták megállapítani, hogy lopott-e, írja a Police.hu.

A tehergépkocsi lefoglalását követően május 22-én a KR munkatársai további ellenőrzéseket hajtottak végre a munkagéppel kapcsolatban. A markológépen talált felirat alapján sikerült azonosítani egy olasz céget, amelynek tulajdonosa a nemzetközi rendőri együttműködés során megerősítette, hogy a munkagép az övé, ugyanakkor arról nem tudott, hogy ellopták tőle. A külföldi hatóságokkal közösen végzett ellenőrzés során szembesült azzal, hogy a gépet valóban elvitték tőle.