Vilmos herceg új híreket osztott meg Katalin hercegnéről: „Nagyon-nagyon büszke vagyok rá”

Vilmos herceg büszkén méltatta feleségét, Katalin hercegnét egy rádióinterjúban, ahol friss információkat is elárult a hercegné állapotáról. Emellett megosztotta, hogy milyenek a hétköznapok reggelei a gyermekeikkel.

Vilmos herceg nemrégiben személyes hangvételű interjúban méltatta feleségét, Katalin hercegnét. A jövendőbeli király elmondta, hogy nem tudna felesége nélkül boldogulni, minderről a brit Heart rádió reggeli műsorában beszélt. Megemlítette, hogy büszke a hercegnére, hogy a rákkezelést követően újult erővel indult neki a királyi feladatainak. „Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Egyszerűen fantasztikus volt. Az elmúlt években sok mindenen ment keresztül. Nagyon várta az olaszországi utat, és örülök, hogy ilyen jól sikerült. Amikor hazatért, szinte sugárzott az örömtől” – fogalmazott Vilmos herceg.

Katalin nemrégiben két napot töltött Olaszországban, azon belül is Reggio Emiliában, ahol egy innovatív oktatási módszerrel ismerkedett meg. Az utazás mérföldkőnek számított a hercegné életében, hiszen amióta 2024 elején rákot diagnosztizáltak nála, ez volt az első különálló útja, amely nem az utolsó, a közeljövőben további hivatalos látogatásokat fog tenni.

Vilmos herceg kiemelte, hogy Katalin fokozatosan tér vissza a nemzetközi szereplésekhez, és fontosnak tartja, hogy megfelelően pihenjen a felesége. „Lépésről lépésre tér vissza, de ezek az utak nagyon kimerítőek, ezért figyelnünk kell arra, hogy jól legyen és kipihent maradjon.”

Hiába hercegi család, a reggeleik nem is lehetnének átlagosabbak

Az interjú során Vilmos arról is beszélt, hogy miként telnek a walesi hercegi pár mindennapjai. Beavatta a hallgatókat a reggeli készülődéseikbe, amelyről azt mondta, hogy néha kaotikusak, és sokszor nehéz időben útnak indítaniuk a gyermekeiket. A herceg még üzenetet is küldött a rádióban gyermekeinek: „Sarolta és Lajos, ha hallgatjátok, kérlek, érjetek oda időben, és ne veszekedjetek azon, mit hallgattok reggel.”

Vilmos egy vicces hétköznapi tényt is megosztott, miszerint rendszeresen tele van az autó a lekváros kenyér nyomaival: „Lajos rendszerint mindenhol lekváros ujjlenyomatokat hagy, ami igazán nagy segítség.”