Véres gázolás Hajdúnánásnál: a részeg sofőr magára hagyta az áldozatot
Sokkoló gázolás. Elütötte a kerékpárost, majd sorsára hagyta az ittas sofőr.
A Debreceni Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen. Az elkövető szeszes ital fogyasztást követően vezetett autót, és későn észlelte a kerékpárost, akinek nekiütközött.
Drámai baleset: a szélvédőn csapódott át a biciklis, az ittas sofőr elmenekült
A vádirat szerint a férfi 2024. október 13-án, este, közvilágítás nélküli útszakaszon közlekedett Nyíregyháza felől Hajdúnánás irányába úgy, hogy a vezetés előtt szeszes italt fogyasztott. A férfi ittasságából eredő figyelmetlensége folytán nem vette észre az előtte közlekedő kerékpárost, ezért a jármű első részével nekiütközött. A sértett a vádlott autójára esett, betörte a szélvédőt, majd a földre zuhant.
Az ütközés következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az ittas férfi a balesetet követően megállt, azonban hirtelen megfordult és az autóval elhajtott anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a sértett a balesetben megsérült-e vagy segítségnyújtásra szorul-e.
A vádlott magatartásával több KRESZ-szabályt is megszegett, amelynek eredményeként a baleset bekövetkezett.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki, írja az Ügyészség.
A szemlén készített rendőrségi fényképeken a betört szélvédő és a megsérült kerékpár látható.
