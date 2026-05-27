Véres gázolás Hajdúnánásnál: a részeg sofőr magára hagyta az áldozatot

A Debreceni Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen. Az elkövető szeszes ital fogyasztást követően vezetett autót, és későn észlelte a kerékpárost, akinek nekiütközött.

Drámai baleset: a szélvédőn csapódott át a biciklis, az ittas sofőr elmenekült

Forrás: Ügyészség

A vádirat szerint a férfi 2024. október 13-án, este, közvilágítás nélküli útszakaszon közlekedett Nyíregyháza felől Hajdúnánás irányába úgy, hogy a vezetés előtt szeszes italt fogyasztott. A férfi ittasságából eredő figyelmetlensége folytán nem vette észre az előtte közlekedő kerékpárost, ezért a jármű első részével nekiütközött. A sértett a vádlott autójára esett, betörte a szélvédőt, majd a földre zuhant.

Az ütközés következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ittas férfi a balesetet követően megállt, azonban hirtelen megfordult és az autóval elhajtott anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a sértett a balesetben megsérült-e vagy segítségnyújtásra szorul-e.

A vádlott magatartásával több KRESZ-szabályt is megszegett, amelynek eredményeként a baleset bekövetkezett.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki, írja az Ügyészség.

A szemlén készített rendőrségi fényképeken a betört szélvédő és a megsérült kerékpár látható.