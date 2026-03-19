Magyar Péter képviselőjelöltjei egyre kínosabban viselkednek

Kevesebb mint egy hónap van az országgyűlési választásokig, amin a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is indul. Mint tudjuk a párt legtöbb jelöltjének nincs túlzottan sok politikai tapasztalata, ami abból is látszik, hogy sorra tesznek saját magukat és Magyar Pétert lejárató kijelentéseket. Emellett az is valószínű, hogy nem bírják a kampányhajrá tempóját sem, a felkészületlen, tapasztalatlan tiszások, akik egyre kínosabban viselkednek a különböző fórumokon – írja a Ripost.

Magyar Péter emberei kabaréba illő jeleneteket okoznak a Tisza Pártnak. Fotó: MW / Ripost

Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Tisza képviselőjelöltjei láthatóak. Az összeállítást látva azt gondolhatjuk, hogy egy szilveszteri kabaré műsort nézünk, viszont a valóság ennél sokkal vállalhatatlanabb.

Ugyanis ők a Tisza Párt arcai, akik kormányozni akarják Magyarországot.

Még hozzá úgy, hogy valaki a saját településének a nevét nem tudja kimondani, csak a sokadik próbálkozás után. Persze, tudjuk, Orosháza egy igen nehéz település név.

Emellett akad olyan is - a zalai jelölt-, aki azt sem tudja mit csinálna a parlamentben, ha esetleg bekerülne. A nyírbátori jelölt pedig igazából semmin nem változtatna, kérdés akkor miért vállalta el, hogy a Tisza képviselőjelöltjeként kezd politikai pályát.

És ott van Rost Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tiszás, aki operaénekes révén nem tudja hogy kezdődik a Szózat. Kellemetlen ugye?