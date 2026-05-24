Kánikula előtt figyelmeztetnek a szakemberek: Így használd helyesen a ventilátort!

A ventilátorok a nyári hőség egyik legalapvetőbb védekezési eszközei, azonban nem mindegy, hogyan használjuk őket. Szakemberek most tanácsokat adnak azzal kapcsolatban, hogy miként érdemes használni éjszaka a ventilátort. Bár még nagyon messze van a kánikula, nem árt időben felkészülni rá.

Ha jön a kánikula elő kerülnek a ventilátorok is, amelyek használatára szakemberek figyelmeztetnek

A ventilátor éjszakai használatára hívják fel a figyelmet

Bár még koránt sincs kánikula, azért nem árt időben felkészülni az érkezésére. A boltokban néhány helyen már ki-ki kandikálnak a ventilátorok, amelyek széles választékkal kacsintgatnak felénk. Ugyanis az idő egyre jobban melegszik, és előbb utóbb nálunk is beköszönt a kánikula, amikor a ventilátor alapeszközként fog szolgálni.

A nyári hőségben hajlamosak vagyunk bekapcsolt ventilátorral elaludni, legfőképp ha a hőmérséklet tartósan 30 Celsius fok felett marad. Dr. Naheed Ali szerint éjszaka ventilátorral aludni nem tesz jót a szervezetünknek.

A hideg levegő, amely órákon át éri az izmokat és ízületeket, enyhén csökkentheti a szövetek hőmérsékletét. Ennek gyakori jele a reggeli nyakmerevség vagy vállfájdalom.

Dr. Ali figyelmeztetett arra is, hogy a folyamatos légáramlás miatt kiszáradhat a torok- és az orrjáratunk is. „A száraz légutak sűrűbb nyálkát eredményeznek, ami könnyebben megköti az allergéneket és irritáló anyagokat. Ez köhögéshez, rekedtséghez vagy elhúzódó orrduguláshoz vezethet.”

A szakember azt is megemlítette, hogy a lehűlt izmaink védekezésképpen megfeszülnek, és a kialakult feszültség reggelig megmaradhat, amit egy meleg zuhany vagy egy könnyű mozgás helyreállíthat a vérkeringés beindításával.

A fal felé irányítsuk a ventilátort

Abban az esetben, ha tényleg elkerülhetetlen a ventilátor használata, akkor nem árt néhány alapvető szabályt betartani. Dr. Anis Khalaf szerint az a legfontosabb, hogy a ventilátor ne a testünkre közvetlenül fújja a levegőt. „Ez a titok: lehet akár több ventilátor is a szobában, de egyik se irányuljon közvetlenül rád. Így a levegő kering, de nem hűti túl a testedet.”

Dr. Ali azt javasolja, hogy olyan készüléket használjunk, ami időzítővel van ellátva, és ami képes arra, hogy 90 perc használat után lekapcsoljon. Azt is megemlítette, hogy az ágy helyett a fal felé irányítsuk a ventilátort, illetve készítsünk be egy pohár vizet is, ha az éjszaka során kiszáradnánk, így tudjuk pótolni a folyadékbevitelt. - olvasható a LADbible cikkében.