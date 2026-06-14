Ekler Luca megszólalt élete legnehezebb időszakáról: „A parasport segített elfogadni magam”

A történtek nemcsak az ő, hanem a családja életére is hatással voltak: egy csapásra megváltozott minden, ami addig természetes volt Ekler Luca életében.

Ekler Luca paralimpikonként számos kitüntetést kapott (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Ekler Luca sztrókja az egész életét megváltoztatta

„Alapjaiban írt át mindent a sztrókom, hiszen kiszakadtam abból a közegből, amiben addig éltem.”

Egy hónapra kórházba kerültem, emiatt pedig kiesett az iskola, az edzés és minden más is, ami a mindennapjaim része volt.

„Hozzá kellett szoknom, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat lesz, és sokáig nem foglalkozhatom azokkal a tevékenységekkel, amiket addig szerettem” – mesélte Luca a hot!-nak.

A legnehezebb hetekben a szerettei mindvégig biztos bástyaként álltak mögötte.

„Mérhetetlenül hálás vagyok a családomnak!”

Mindennap ott voltak mellettem a kórházban.

„Nélkülük biztosan rosszabbul éltem volna meg ezt az időszakot. Nekik köszönhetem, hogy nem rossz emlékként tekintek vissza rá.”

Szerettei a legnehezebb időkben bástyaként álltak mögötte (Fotó: © Unger Tamás/hot! magazin/Archív)

„A sztrókot követő tíz év volt a legnehezebb”

A sport volt az, ami idővel elhozta a fordulatot, hatalmas segítséget nyújtva neki az önelfogadásban.

„A sztrókot követő tíz év volt a legnehezebb, hiszen sokáig úgy tekintettem a fogyatékosságomra, mint egy tőlem különálló hendikepre. A pa­ra­sport segített elfogadni ­magam, illetve elérni, hogy a múltam részeként kezeljem a történteket” – mesélte az Exatlon sztárja.

A mozgásnak köszönhetően ráadásul ki is teljesedett.

„Segített abban, hogy megmutathassam a világnak, ki ­vagyok valójában, és mire vagyok képes. Ma már elmondhatom, hogy harmóniában élek önmagammal, de ez nem mindig volt így.”

Most is előfordulnak rosszabb időszakok, amikor a kezemet nem úgy tudom használni, ahogy szoktam.

„Ilyenkor rendbe kell tennem a gondolataimat, hogy visszazökkenjek a régi kerékvágásba.”

Ekler Luca sokak példaképe (Fotó: Szabó Miklós/hot! magazin/Nemzeti sport)

Ekler Luca exatlonos szereplése komoly népszerűséget hozott számára

A pályán megélt leckék nem múltak el nyomtalanul, sőt, a civil életben is hasznosnak bizonyultak.

„Olyan képességeket adtak, amelyek mindenhová elkísérnek. Azért tudok bárhol helytállni, mert működik bennem az a kitartás, motiváció és maximalizmus, amit a sportnak és a neveltetésemnek köszönhetek. Aki valaha sportolt, pontosan tudja: ebből az élet minden területén profitálni lehet!”

A sportrealityben való indulásával azonban nem mindenkinél aratott osztatlan ­sikert.

Sokan megkérdőjelezték a részvételemet az Exat­lon­ban.

„Azt mondták, úgysincs esélyem, az első alkalommal ki fogok esni, miért nem maradok inkább a saját sportágamnál, ahol már eredményeket értem el?” – mesélte az Exatlon Hungary idei évadának versenyzője, aki végül második lett a versenyben.

A kételyek és az előítéletek ugyanis őt nem visszahúzták, hanem megerősítették, és még több erőt adtak neki a bizonyításhoz.

„Ha valaki valamire azt mondja, nem fog sikerülni, az nekem csak olaj a tűzre. Hiszem, hogy képesek vagyunk elérni mindent, amit igazán elhatározunk, és amiért keményen megdolgozunk!”

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