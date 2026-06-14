Ekler Luca megszólalt élete legnehezebb időszakáról: „A parasport segített elfogadni magam”
Tízéves volt, amikor a sztrók egyik napról a másikra megváltoztatta az életét. Ekler Luca ma már Európa-bajnok parasportolóként bizonyítja, hogy a legnagyobb akadályokat is le lehet győzni. Ezt jól láthattuk az Exatlonban is.
A történtek nemcsak az ő, hanem a családja életére is hatással voltak: egy csapásra megváltozott minden, ami addig természetes volt Ekler Luca életében.
Ekler Luca sztrókja az egész életét megváltoztatta
„Alapjaiban írt át mindent a sztrókom, hiszen kiszakadtam abból a közegből, amiben addig éltem.”
Egy hónapra kórházba kerültem, emiatt pedig kiesett az iskola, az edzés és minden más is, ami a mindennapjaim része volt.
„Hozzá kellett szoknom, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat lesz, és sokáig nem foglalkozhatom azokkal a tevékenységekkel, amiket addig szerettem” – mesélte Luca a hot!-nak.
A legnehezebb hetekben a szerettei mindvégig biztos bástyaként álltak mögötte.
„Mérhetetlenül hálás vagyok a családomnak!”
Mindennap ott voltak mellettem a kórházban.
„Nélkülük biztosan rosszabbul éltem volna meg ezt az időszakot. Nekik köszönhetem, hogy nem rossz emlékként tekintek vissza rá.”
„A sztrókot követő tíz év volt a legnehezebb”
A sport volt az, ami idővel elhozta a fordulatot, hatalmas segítséget nyújtva neki az önelfogadásban.
„A sztrókot követő tíz év volt a legnehezebb, hiszen sokáig úgy tekintettem a fogyatékosságomra, mint egy tőlem különálló hendikepre. A parasport segített elfogadni magam, illetve elérni, hogy a múltam részeként kezeljem a történteket” – mesélte az Exatlon sztárja.
A mozgásnak köszönhetően ráadásul ki is teljesedett.
„Segített abban, hogy megmutathassam a világnak, ki vagyok valójában, és mire vagyok képes. Ma már elmondhatom, hogy harmóniában élek önmagammal, de ez nem mindig volt így.”
Most is előfordulnak rosszabb időszakok, amikor a kezemet nem úgy tudom használni, ahogy szoktam.
„Ilyenkor rendbe kell tennem a gondolataimat, hogy visszazökkenjek a régi kerékvágásba.”
Ekler Luca exatlonos szereplése komoly népszerűséget hozott számára
A pályán megélt leckék nem múltak el nyomtalanul, sőt, a civil életben is hasznosnak bizonyultak.
„Olyan képességeket adtak, amelyek mindenhová elkísérnek. Azért tudok bárhol helytállni, mert működik bennem az a kitartás, motiváció és maximalizmus, amit a sportnak és a neveltetésemnek köszönhetek. Aki valaha sportolt, pontosan tudja: ebből az élet minden területén profitálni lehet!”
A sportrealityben való indulásával azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert.
Sokan megkérdőjelezték a részvételemet az Exatlonban.
„Azt mondták, úgysincs esélyem, az első alkalommal ki fogok esni, miért nem maradok inkább a saját sportágamnál, ahol már eredményeket értem el?” – mesélte az Exatlon Hungary idei évadának versenyzője, aki végül második lett a versenyben.
A kételyek és az előítéletek ugyanis őt nem visszahúzták, hanem megerősítették, és még több erőt adtak neki a bizonyításhoz.
„Ha valaki valamire azt mondja, nem fog sikerülni, az nekem csak olaj a tűzre. Hiszem, hogy képesek vagyunk elérni mindent, amit igazán elhatározunk, és amiért keményen megdolgozunk!”
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