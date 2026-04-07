Exatlon: Elképesztő, amit a Bajnokok sztárja mond a luxus elvesztéséről

A népszerű sport reality nem való minden sportolónak, ez tény és való. Az Exatlon Hungary Bajnoka azonban mindenkire rácáfolt, aki nem hitte, hogy egy paraatlétának helye van a műsorban.

Exatlon Hungary: Ekler Luca bírja a nomád körülményeket

Nagyon izgalmas élményjátékon vannak túl a sport reality Bajnokai és Kihívói. Az Exatlon Hungary 2026 egyik legeredményesebb versenyzője, Ekler Luca utolsó futamában dőlt el minden, a paralimpikon esélyt sem adott az ellenfelének.

„Nagyon jól érzem magam, három pontot tudtam hozni a csapatnak az óriási plusz nekem. De az, hogy én tudtam behúzni a győztes pontot, az meg tényleg hab a tortán” – mondta lapunknak a Karib-tenger partján Ekler Luca, aki korábban beszélt az őt ért bántásokról.

A tegnapi vereség után nagyon kellett a csapatnak, hogy győzelemmel menjünk haza. Azt gondolom, ez még a puritán körülmények közt is plusz erőt ad majd nekünk az elkövetkező napokra, és azon leszünk, hogy a héten Kihívó menjen haza! Nagy változás volt kiköltözni a luxusból, a jóhoz könnyű hozzászokni, de azt gondolom, hogy ezek a körülmények még jobban össze fogják kovácsolni a nehézségben a csapatot. Itt nem nagyon lehet mit csinálni, mint edzeni, gyakorolni az ügyességit, meg beszélgetni, így lesz alkalmunk kibeszélni a problémákat. Én mondjuk minden nyaramat gyermekkoromban cserkésztáborban töltöttem, szóval személy szerint nekem nem megterhelő. Bízom benne, hogy hétvégén már kicsit a többiek is meg tudják szokni!

Amikor kiderült, hogy a világcsúcstartó paraatléta is indul az Exatlonban, sokan megkérdőjelezték a helyét a Bajnokcsapatban.

„Már megszoktam, sosem fogok mindenkinek megfelelni, már nem is akarok. Mindig úgy voltam vele, hogy beszéljenek helyettem az eredményeim, azok mutatják meg mire vagyok képes. Úgy látszik ez itt az Exatlonban is sikerül.”