Most jött: Hatalmas csattanás rázta meg a II. kerületet

Oszlopnak hajtott egy személyautó Budapest II. kerületében, Margit körút és a Bem József utca találkozásánál.

A II. kerületben történt a baleset. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.