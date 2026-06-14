RETRO RÁDIÓ

Most jött: Hatalmas csattanás rázta meg a II. kerületet

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Rohant a mentő a helyszínre.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 21:28
budapest ii margit körút bem józsef utca mentő

Oszlopnak hajtott egy személyautó Budapest II. kerületében, Margit körút és a Bem József utca találkozásánál. 

A II. kerületben történt a baleset.
A II. kerületben történt a baleset. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

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