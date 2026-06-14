Lángokban állt a baleset környéke: maga alá gyűrte az autószállítót a kamion Szigetszentmiklóson
Kamion és autószállító trailer ütközött össze az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Szigetszentmiklós közelében, a 20-as és 21-es kilométerszelvény között.
A baleset következtében a környező aljnövényzet egy kisebb területen kigyulladt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a műszaki mentés mellett eloltották a lángokat is. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.
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