Katy Perry: „Örülök, hogy egy erős, kiegyensúlyozott, okos, vicces és kicsit különc nőt mutathatok a lányomnak”
Az énekesnő büszke arra a nőre, akivé vált. Katy Perry számára ez fontos, hiszen ezzel jó példát mutat a kislányának.
Katy Perry önazonosan él, ami szerinte gyermeke számára a legjobb példa. Egy interjúban mesélt arról az énekesnő, hogy számára mi az egyik legfontosabb dolog az anyaság terén.
Katy Perry jó példát akar mutatni kislányának
Az énekesnő egy exkluzív interjúban beszélt arról, hogy az anyaság mennyire fontos számára, és hogy példát szeretne mutatni a jelenleg ötéves kislányának, Daisy Dove-nak, aki elkísérte az édesanyját a Lifetimes turnéra, amely az énekesnő 143 albumához kapcsolódott. „Mindig különleges, amikor magammal vihetem a lányomat a munkába” – mondta Katy.
Perry hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú a gyermekek számára, hogy a szülők önazonosak legyenek. „Amikor leginkább önmaguk lehetnek az anyák, az jó minta a gyerekeknek. Örülök, hogy egy erős, kiegyensúlyozott, okos, vicces és kicsit különc nőt mutathatok a lányomnak.”
Daisy Dove édesapja az énekesnő korábbi párja, Orlando Bloom, akivel közösen nevelik a kislányt. A New York-i Tribeca Fesztiválon mutatták be az énekesnő Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris koncertfilmjét, melynek során szintén szóba kerül az egykori pár közös csemetéje. Katy akkor így jellemezte kislányát: „Igazi egyéniség. Pontosan megmondja, mit gondol.”
Szabadon és magabiztosan él, amely jó példa kislánya számára
Katy hozzátette, hogy szülőként az legfontosabb, hogy jó példát mutassanak a gyermekének: „Csak abban reménykedhetünk, hogy a gyerekeink jobb verziói lesznek önmaguknak — és nekünk is.” Mint mondja, ha hitelesen, szabadon és magabiztosan él a gyermek előtt is, akkor az egy követendő példa lehet Daisy Dove számára.
A Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris című koncertfilm a New York-i premier után a nyár folyamán kerül a mozikba, egyelőre nincsenek pontos dátumok – áll a PEOPLE magazin cikkében.
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