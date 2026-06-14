Katy Perry: „Örülök, hogy egy erős, kiegyensúlyozott, okos, vicces és kicsit különc nőt mutathatok a lányomnak”

Katy Perry önazonosan él, ami szerinte gyermeke számára a legjobb példa. Egy interjúban mesélt arról az énekesnő, hogy számára mi az egyik legfontosabb dolog az anyaság terén.

Katy Perry számára az egyik legfontosabb, hogy jó példát mutasson kislányának

Fotó: AFP

Katy Perry jó példát akar mutatni kislányának

Az énekesnő egy exkluzív interjúban beszélt arról, hogy az anyaság mennyire fontos számára, és hogy példát szeretne mutatni a jelenleg ötéves kislányának, Daisy Dove-nak, aki elkísérte az édesanyját a Lifetimes turnéra, amely az énekesnő 143 albumához kapcsolódott. „Mindig különleges, amikor magammal vihetem a lányomat a munkába” – mondta Katy.

Perry hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú a gyermekek számára, hogy a szülők önazonosak legyenek. „Amikor leginkább önmaguk lehetnek az anyák, az jó minta a gyerekeknek. Örülök, hogy egy erős, kiegyensúlyozott, okos, vicces és kicsit különc nőt mutathatok a lányomnak.”

Daisy Dove édesapja az énekesnő korábbi párja, Orlando Bloom, akivel közösen nevelik a kislányt. A New York-i Tribeca Fesztiválon mutatták be az énekesnő Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris koncertfilmjét, melynek során szintén szóba kerül az egykori pár közös csemetéje. Katy akkor így jellemezte kislányát: „Igazi egyéniség. Pontosan megmondja, mit gondol.”

Szabadon és magabiztosan él, amely jó példa kislánya számára

Katy hozzátette, hogy szülőként az legfontosabb, hogy jó példát mutassanak a gyermekének: „Csak abban reménykedhetünk, hogy a gyerekeink jobb verziói lesznek önmaguknak — és nekünk is.” Mint mondja, ha hitelesen, szabadon és magabiztosan él a gyermek előtt is, akkor az egy követendő példa lehet Daisy Dove számára.

A Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris című koncertfilm a New York-i premier után a nyár folyamán kerül a mozikba, egyelőre nincsenek pontos dátumok – áll a PEOPLE magazin cikkében.