Orlando Bloomot egy 27 éves Katy Perry‑hasonmás influenszerrel kapták le a kamerák

Orlando Bloomot a Met gála afterpartyjáról távozva egy amerikai influenszerrel látták, aki pont úgy nézett ki, mint volt párja, Katy Perry. A hollywoodi színész tavaly szakított a popsztárral – ötéves lányuk, Daisy édesanyjával –, hónapokkal azután, hogy bejelentette, nem áll készen a házasságra.

Katy Perry-hasonmással kapták le a kamerák Orlando Bloomot – Fotó: David Livingston / Getty Images

A csillogó New York-i Met rendezvényt követően a 49 éves Orlandót látták, amint egy buliból lépett ki a közösségimédia-sztárral, a 27 éves Meredith Duxburyvel, aki feltűnően hasonlít volt partnerére. Az amerikai sminkes és influenszer, aki TikTok-tutoriáljairól ismert, egy félig áttetsző fekete csipke egyrészes ruhát viselt, amely kiemelte fehérneműjét. Hollófekete fürtjeivel együtt feltűnően hasonlítanak az I Kissed A Girl énekesnőjével.

Bár egyszerre távoztak a helyszínről, források szerint a színész valójában a 28 éves svájci modellel, Luisa Laemmellel érkezett a rendezvényre. Azt is elárulták, hogy Orlando valójában nem ismerte Meredithet, bár Luisát sehol sem látták távozásakor – írta a The Sun.

A múlt hónapban fény derült arra, hogy a színész a nála 21 évvel fiatalabb Luisával randizik. A pár egy rövid svájci kiruccanást töltött, ahová még Orlando kutyáját is vitték, sőt a színész állítólag találkozott a modell néhány barátjával és családtagjával. Ezután a hétvégét az ötcsillagos Bürgenstockban töltötték a Luzerni-tónál.

„Orlando és Luisa már hónapok óta csendben együtt vannak. Igazi kis családi egységgé váltak, és Orlando még az uszkárját, Biggie Smallst is elrepítette a kiruccanásra. Ő Los Angelesben él, míg a lány New Yorkban, így nem találkoznak állandóan. De van köztük egy igazi szikra” – mondta egy bennfentes.