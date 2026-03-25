Erre a 27 éves bikinimodellre cserélte Orlando Bloom Katy Perryt

Orlando Bloom a hírek szerint továbblépett, és jelenleg csendben randizik a svájci bikinimodellel, Luisa Laemmel, miután véget ért kapcsolata Katy Perryvel.

Orlando Bloom és Katy Perry kilenc év után szakítottak Fotó: Christopher Polk / Getty Images

Orlando Bloom 21 évvel fiatalabb modellel randizik

A 49 éves színész és a 41 éves popsztár tavaly szakítottak, ezzel lezárva kilenc évig tartó kapcsolatukat. Közös gyermekük, Daisy, továbbra is összeköti őket. Eközben Katy Perry állítólag már továbblépett, és Justin Trudeauvel hozták hírbe, míg úgy tűnik, Bloom is új párra talált.

A beszámolók szerint a színész és a 28 éves modell már hónapok óta ismerkednek, és a közelmúltban egy rövid svájci utazást is tettek közösen, kutyájukkal együtt. Az út során a színész állítólag megismerkedett Laemmel barátaival és családtagjaival is.

A pár a zürichi The Dolder Grand luxusszállodában szállt meg, ahol egy exkluzív lakosztályt béreltek. Bloom eközben egy Porsche promóciós eseményén vett részt.

A hétvégét később a Luzerni-tó partján található Bürgenstock Resort ötcsillagos üdülőhelyen folytatták. Egy forrás elmondta: „Orlando és Luisa már hónapok óta csendben járnak.”

A férfi Los Angelesben él, míg a modell New Yorkban, így nem találkoznak állandóan, de folyamatosan kapcsolatban vannak, és igazi szikra szövi át őket. A párt először a múlt hónapban hozták összefüggésbe, amikor karöltve látták őket a kaliforniai Santa Clarában megrendezett Super Bowl-gála elhagyása közben.

Luisa Laemmel, aki olyan márkáknak dolgozik, mint a Calvin Klein, nemrég egy stadionban bulizott Orlando Bloom társaságában, ahol A-listás barátok, köztük Jamie Foxx is jelen voltak.

Eközben Katy Perry és Justin Trudeau állítólag ősszel kezdtek el közelebbi kapcsolatba kerülni, és a hírek szerint a popsztár nagyon jól érzi magát a volt kanadai miniszterelnök oldalán - írja a DailyMail.