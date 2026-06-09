Hivatalosan is egy párként jelent meg Katy Perry és szerelme

Katy Perry koncertfilmjének premierjén jelent meg a páros egy vörösszőnyeges esemény keretében. Justin Trudeau kéz a kézben támogatta kedvesét a jeles napon.

Katy Perry Justin Trudeau társaságában jelent meg a vörös szőnyegen

Fotó: AFP

Katy Perry és Justin Trudeau a vörös szőnyegen

Az énekesnő és az egykori kanadai miniszterelnök Justin Trudeau nyilvánosan is megerősítették, hogy egy párt alkotnak, együtt jelentek meg egy vörös szőnyeges eseményen New Yorkban, ahol az énekesnő „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” koncertfilmjének világpremierje zajlott. Katy egy fehér vintage Lanvin ruhát viselt, míg kedvese szmokingban jelent meg az eseményen.

Katy Perry's loving embrace from Justin Trudeau sparks baby fever among fans as they're said to be considering kids https://t.co/c4vfCqx5fq — Daily Mail (@DailyMail) June 9, 2026

A páros a fotósok előtt mosolyogva néztek egymásra, egy alkalommal még a homlokukat is összeérintették, miközben nevetve hajoltak egymáshoz. A páros kapcsolatáról először 2025 júliusában kezdtek el pletykálni azután, hogy Montrealban együtt látták a párost. Trudeau akkor lányát Ella-Grace-t is elvitte az énekesnő koncertjére.

A kapcsolatuk egy darabig megtorpant, majd ősszel ismét egymásra találtak, és októberben már kéz a kézben jelentek meg az énekesnő születésnapi eseményén. Még ugyanebben a hónapban azt is találgatták a rajongók, hogy az egykori miniszterelnök halloweeni cápás jelmeze vajon utalás-e Perry 2015-ös Super Bowl-fellépésének egyik ikonikus alakjára.

Katy Perry and Justin Trudeau make their romance red-carpet official at the Tribeca Film Festival premiere of her film, ‘The Lifetimes Tour – Live from Paris.’ ❤️ pic.twitter.com/ee75aNJXSE — Entertainment Tonight (@etnow) June 9, 2026

Katy már a kislányát is bemutatta új kedvesének

A páros decemberben egy tokiói utazáson is részt vett, ahol először osztottak meg közös, intim hangulatú fotókat, majd az ünnepeket és az új évet is egymás társaságában töltötték, ezt követően pedig Justin Bieber Coachella fellépésén is együtt jelentek meg.

Egy bennfentes szerint Katy már - Orlando Bloommal közös - ötéves kislányát is bemutatta új kedvesének és három gyermekének. A páros kapcsolata egyre komolyabb vizekre evez, lassan közeledik az első évfordulójuk, ennek kapcsán újabb információk jelentek meg. Egy forrás azt nyilatkozta: „Katy az első randijuk után Justin montreali otthonában kötött ki, és azóta gyakorlatilag elválaszthatatlanok” hozzátéve, hogy mindketten tudatosan szakítanak a másikra időt a sűrű beosztásuk mellett - olvasható a Page Six cikkében.