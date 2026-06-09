Hivatalosan is egy párként jelent meg Katy Perry és szerelme
Az énekesnő koncetrfilmjének premierjén jelentek meg. Katy Perry és Justin Trudeau első nyilvános közös eseménye.
Katy Perry koncertfilmjének premierjén jelent meg a páros egy vörösszőnyeges esemény keretében. Justin Trudeau kéz a kézben támogatta kedvesét a jeles napon.
Katy Perry és Justin Trudeau a vörös szőnyegen
Az énekesnő és az egykori kanadai miniszterelnök Justin Trudeau nyilvánosan is megerősítették, hogy egy párt alkotnak, együtt jelentek meg egy vörös szőnyeges eseményen New Yorkban, ahol az énekesnő „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” koncertfilmjének világpremierje zajlott. Katy egy fehér vintage Lanvin ruhát viselt, míg kedvese szmokingban jelent meg az eseményen.
A páros a fotósok előtt mosolyogva néztek egymásra, egy alkalommal még a homlokukat is összeérintették, miközben nevetve hajoltak egymáshoz. A páros kapcsolatáról először 2025 júliusában kezdtek el pletykálni azután, hogy Montrealban együtt látták a párost. Trudeau akkor lányát Ella-Grace-t is elvitte az énekesnő koncertjére.
A kapcsolatuk egy darabig megtorpant, majd ősszel ismét egymásra találtak, és októberben már kéz a kézben jelentek meg az énekesnő születésnapi eseményén. Még ugyanebben a hónapban azt is találgatták a rajongók, hogy az egykori miniszterelnök halloweeni cápás jelmeze vajon utalás-e Perry 2015-ös Super Bowl-fellépésének egyik ikonikus alakjára.
Katy már a kislányát is bemutatta új kedvesének
A páros decemberben egy tokiói utazáson is részt vett, ahol először osztottak meg közös, intim hangulatú fotókat, majd az ünnepeket és az új évet is egymás társaságában töltötték, ezt követően pedig Justin Bieber Coachella fellépésén is együtt jelentek meg.
Egy bennfentes szerint Katy már - Orlando Bloommal közös - ötéves kislányát is bemutatta új kedvesének és három gyermekének. A páros kapcsolata egyre komolyabb vizekre evez, lassan közeledik az első évfordulójuk, ennek kapcsán újabb információk jelentek meg. Egy forrás azt nyilatkozta: „Katy az első randijuk után Justin montreali otthonában kötött ki, és azóta gyakorlatilag elválaszthatatlanok” hozzátéve, hogy mindketten tudatosan szakítanak a másikra időt a sűrű beosztásuk mellett - olvasható a Page Six cikkében.
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