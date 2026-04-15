Nagy bajban Katy Perry: szexuális zaklatással vádolják
Rendőrségi vizsgálat indult Ausztráliában, miután súlyos vádakat fogalmazott meg Ruby Rose Katy Perry ellen. Az énekesnő határozottan visszautasítja az állításokat.
Vizsgálatot indított a Victoria állami rendőrség, miután Ruby Rose színésznő a hétvégén közösségi oldalán szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perryt. A 40 éves modell és színésznő egy sor bejegyzésben számolt be az állítólagos esetről.
A hatóságok megerősítették, hogy már foglalkoznak az üggyel. A rendőrség közlése szerint egy 2010-ben, Melbourne belvárosában történt esetről van szó.
A rendőrség információi szerint az eset egy melbourne-i szórakozóhelyen történt. Mivel a nyomozás folyamatban van, további részleteket egyelőre nem áll módunkban közölni
– közölték.
Durva vádak merültek fel Katy Perry ellen
Ruby Rose időközben arról is beszámolt, hogy együttműködik a hatóságokkal, és emiatt nem nyilatkozhat tovább nyilvánosan.
Ez az utolsó frissítés ezzel kapcsolatban: mára véglegesítettem minden jelentést
– írta követőinek.
Ez azt jelenti, hogy nem kommentálhatok, nem oszthatok meg és nem beszélhetek nyilvánosan ezekről az ügyekről vagy az érintett személyekről.
Hozzátette: „Úgy tűnhet majd, mintha figyelmen kívül hagynám az üzeneteket, de nem így van. Ez a rendőrség standard kérése, és sok szempontból megkönnyebbülés.”
A színésznő szerint ezzel elkezdheti a feldolgozás folyamatát:
Most elkezdhetem a gyógyulást, és ideiglenesen továbbléphetek.
Katy Perry képviselői már a vizsgálat előtt reagáltak a vádakra, és határozottan cáfolták azokat. Az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll, a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra – írja a Daily Star.
