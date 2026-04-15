RETRO RÁDIÓ

Nagy bajban Katy Perry: szexuális zaklatással vádolják

Rendőrségi vizsgálat indult Ausztráliában, miután súlyos vádakat fogalmazott meg Ruby Rose Katy Perry ellen. Az énekesnő határozottan visszautasítja az állításokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 18:15
Vizsgálatot indított a Victoria állami rendőrség, miután Ruby Rose színésznő a hétvégén közösségi oldalán szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perryt. A 40 éves modell és színésznő egy sor bejegyzésben számolt be az állítólagos esetről.

Fotó: AFP

A hatóságok megerősítették, hogy már foglalkoznak az üggyel. A rendőrség közlése szerint egy 2010-ben, Melbourne belvárosában történt esetről van szó.

A rendőrség információi szerint az eset egy melbourne-i szórakozóhelyen történt. Mivel a nyomozás folyamatban van, további részleteket egyelőre nem áll módunkban közölni

– közölték.

Durva vádak merültek fel Katy Perry ellen

Ruby Rose időközben arról is beszámolt, hogy együttműködik a hatóságokkal, és emiatt nem nyilatkozhat tovább nyilvánosan.

Ez az utolsó frissítés ezzel kapcsolatban: mára véglegesítettem minden jelentést

– írta követőinek.

Ez azt jelenti, hogy nem kommentálhatok, nem oszthatok meg és nem beszélhetek nyilvánosan ezekről az ügyekről vagy az érintett személyekről.

Hozzátette: „Úgy tűnhet majd, mintha figyelmen kívül hagynám az üzeneteket, de nem így van. Ez a rendőrség standard kérése, és sok szempontból megkönnyebbülés.”

A színésznő szerint ezzel elkezdheti a feldolgozás folyamatát:

Most elkezdhetem a gyógyulást, és ideiglenesen továbbléphetek.

Katy Perry képviselői már a vizsgálat előtt reagáltak a vádakra, és határozottan cáfolták azokat. Az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll, a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra – írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
