Nagy bajban Katy Perry: szexuális zaklatással vádolják

Vizsgálatot indított a Victoria állami rendőrség, miután Ruby Rose színésznő a hétvégén közösségi oldalán szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perryt. A 40 éves modell és színésznő egy sor bejegyzésben számolt be az állítólagos esetről.

Nagyon súlyosak a vádak Katy Perry ellen Fotó: Fotó: AFP

A hatóságok megerősítették, hogy már foglalkoznak az üggyel. A rendőrség közlése szerint egy 2010-ben, Melbourne belvárosában történt esetről van szó.

A rendőrség információi szerint az eset egy melbourne-i szórakozóhelyen történt. Mivel a nyomozás folyamatban van, további részleteket egyelőre nem áll módunkban közölni

– közölték.

Ruby Rose időközben arról is beszámolt, hogy együttműködik a hatóságokkal, és emiatt nem nyilatkozhat tovább nyilvánosan.

Ez az utolsó frissítés ezzel kapcsolatban: mára véglegesítettem minden jelentést

– írta követőinek.

Ez azt jelenti, hogy nem kommentálhatok, nem oszthatok meg és nem beszélhetek nyilvánosan ezekről az ügyekről vagy az érintett személyekről.

Hozzátette: „Úgy tűnhet majd, mintha figyelmen kívül hagynám az üzeneteket, de nem így van. Ez a rendőrség standard kérése, és sok szempontból megkönnyebbülés.”

A színésznő szerint ezzel elkezdheti a feldolgozás folyamatát:

Most elkezdhetem a gyógyulást, és ideiglenesen továbbléphetek.

Katy Perry képviselői már a vizsgálat előtt reagáltak a vádakra, és határozottan cáfolták azokat. Az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll, a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra – írja a Daily Star.