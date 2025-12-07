Hoppá: Katy Perry együtt romantikázott új szerelmével Tokióban!
Az énekesnő fülig szerelmes a sármos férfiba. Katy Perry felvállalta új kapcsolatát a világ előtt a közösségi oldalán is.
Az amerikai énekesnő, Katy Perry nemrég olyan Instagram-bejegyzést tett közzé, amivel a teljesen felrobbantotta az internetet. Katy Perry a szakítása óta próbálja újra felépíteni az életét, mi több, hírbe is hozták Kanada volt elnökével, Justin Trudeau-val, akinek a társaságában többször látták az énekesnőt az elmúlt időszakban. Úgy látszik, hogy a kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, mivel egy szombaton közzétett bejegyzésben az énekesnő forró pillanatokat is megosztott a követőivel, amelyek Tokióban készültek a párról.
Katy Perry már tovább is lépett, és nem akárkivel
A 41 éves énekesnő fájdalmas szakításon van túl, 10 év együttélés után ért véget a kapcsolata a színész Orlando Bloommal, de úgy látszik Katy csakhamar ismét megtalálta a szerelmet Kanada volt miniszterelnökének személyében. A legújabb Instagram-bejegyzésben több forró és intim pillanatot is megosztott az énekesnő, ezzel egyértelművé téve azt, hogy komolyak a szándékaik egymással, és ez túlmutat bármiféle pletykán.
A pár kapcsolatáról szóló híresztelések még idén júliusban kezdődtek el, amikor Montrealban látták őket egy romantikus séta közben. Pár nappal később az énekesnő fellépésén, a montreali Bell Centre-ben látták Justint, ami megerősítette azt a gyanút, hogy több van köztük, mint komolytalan ismerkedés. Néhány hónappal később pedig Santa Barbarában, egy jachton kapták őket lencsevégre.
A Life.hu információi szerint nagyon szerelmesek egymásba és az ünnepeket is együtt tervezik tölteni.
Katy Perry legfrissebb Instagram-bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
