Hoppá: Katy Perry együtt romantikázott új szerelmével Tokióban!

Az énekesnő fülig szerelmes a sármos férfiba. Katy Perry felvállalta új kapcsolatát a világ előtt a közösségi oldalán is.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.07. 12:15
szerelem Katy Perry Tokió

Az amerikai énekesnő, Katy Perry nemrég olyan Instagram-bejegyzést tett közzé, amivel a teljesen felrobbantotta az internetet. Katy Perry a szakítása óta próbálja újra felépíteni az életét, mi több, hírbe is hozták Kanada volt elnökével, Justin Trudeau-val, akinek a társaságában többször látták az énekesnőt az elmúlt időszakban. Úgy látszik, hogy a kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, mivel egy szombaton közzétett bejegyzésben az énekesnő forró pillanatokat is megosztott a követőivel, amelyek Tokióban készültek a párról.

alt=Katy Perry és Orlando Bloom válása nagy visszhangot kapott a sajtóban
Katy Perry és Orlando Bloom szakítása nagy visszhangot kapott a sajtóban / Fotó: Christopher Polk / Getty Images

Katy Perry már tovább is lépett, és nem akárkivel

A 41 éves énekesnő fájdalmas szakításon van túl, 10 év együttélés után ért véget a kapcsolata  a színész Orlando Bloommal, de úgy látszik Katy csakhamar ismét megtalálta a szerelmet Kanada volt miniszterelnökének személyében. A legújabb Instagram-bejegyzésben több forró és intim pillanatot is megosztott az énekesnő, ezzel egyértelművé téve azt, hogy komolyak a szándékaik egymással, és ez túlmutat bármiféle pletykán. 

A pár kapcsolatáról szóló híresztelések még idén júliusban kezdődtek el,  amikor Montrealban látták őket egy romantikus séta közben. Pár nappal később az énekesnő fellépésén, a montreali Bell Centre-ben látták Justint, ami megerősítette azt a gyanút, hogy több van köztük, mint komolytalan ismerkedés. Néhány hónappal később pedig Santa Barbarában, egy jachton kapták őket lencsevégre.

A Life.hu információi szerint nagyon szerelmesek egymásba és az ünnepeket is együtt tervezik tölteni. 

Katy Perry legfrissebb Instagram-bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
