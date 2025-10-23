RETRO RÁDIÓ

Katy Perry Budapestre érkezik - itt van minden, amit a koncertjéről tudni érdemes

A csodálatos énekesnő látványos koncerttel fogja ünnepelni a születésnapját. Katy Perry meghódítja az MVM Dome színpadát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 07:00
Katy Perry koncert MVM Dome turné show

A 40 éves énekesnő továbbra is megállíthatatlan, a legfrissebb koncertfelvételek bizonyítják, hogy még mindig csúcsformában van. Katy Perry budapesti fellépéséig pedig már csak néhány napot kell várni.

Katy Perry Budapesten koncertezik
Katy Perry Budapesten koncertezik Fotó: Youtube

Budapestet is meghódítja Katy Perry

A fantasztikus Katy Perry október 25-én tölti be a 41. életévét, és most kivételesen mi is vele ünnepelhetjük születésnapját. Október 27-én az MVM Dome-ban lép fel a világhírű énekesnő, aki 15 éve járt utoljára hazánkban.

Az ősz egyik legjobban várt estéje lesz, ugyanis Katy Perry ikonikus slágereivel és látványos show-jával varázsolja el a budapesti közönséget, ez a koncert méltó ünnepe lesz a szupersztár karrierjének.

A The Lifetimes Tour április 23-án indult hódító útjára Mexikóvárosból, és azóta már olyan városokat is meghódított, mint Chicago, Los Angeles, London, Párizs, Prága és Barcelona. A show három részre oszlik: a The Game of Lifetimes kezdőblokkban az énekesnő a friss albumáról, a 143-ról ad elő dalokat, majd a Woman's World keretében a legismertebb slágerei csendülnek fel, mint a Teenage Dream, a California Gurls, vagy a Roar

A turné záróepizódjában, amelyet Surprise névre keresztelt az énekesnő, Katy Perry két, a közönség által kiválasztott slágert ad elő, igazi meglepetésként - írja a Life.hu.

 A budapesti koncertre még korlátozott számban elérhetők jegyek, azonban érdemes mielőbb lecsapni rájuk, hiszen villámgyorsan fogynak.

@lovevinylmusicbaby Katy Perry - Roar live at The O2 Arena, London - Lifetimes Tour #katyperry #lifetimestour #theo2 ♬ original sound - lovevinylmusicbaby

A turnéról megosztott TikTok-felvételek is bizonyítják, hogy Katy Perry ezúttal lenyűgözően látványos, minden eddiginél grandiózusabb produkcióval készül. Hétfő este pedig kétség sem férhet hozzá: ő lesz Budapest egén a legfényesebb csillag.

@berni_sounds_ Katy Perry performs Dark Horse at her London show 🐴 #katyperry #thelifetimestour #lifetimestour #darkhorse ♬ sonido original - Berni Sounds

 

 

