Orlando Bloom megtörte a csendet Katy Perryvel való szakításáról

Orlando Bloom, a világhírű színész, nemrég először szólalt meg nyilvánosan Katy Perryvel való szakítása óta. A Karib-tenger kalózai sztárja a The Cut című új filmje népszerűsítése közben adott interjút a Today műsorában, ahol személyes életéről és az utóbbi hónapok változásairól is őszintén mesélt.

Orlando Bloom és Katy Perry 9 évig voltak együtt Fotó: Christopher Polk/Getty Images

Orlando Bloom nehéz időszakon van túl

Bloom és Perry kapcsolata 2016-ban kezdődött, miután egy Golden Globe utáni partin találkoztak. A pár hamar a reflektorfénybe került, majd 2019-ben eljegyezték egymást. 2020 augusztusában megszületett közös kislányuk, Daisy Dove Bloom. Bár kapcsolatuk stabilnak tűnt, 2025 júniusában kiderült, hogy a sztárpár külön folytatja útját.

Egy bennfentes akkor a People-nek úgy nyilatkozott, hogy Katy és Orlando továbbra is tiszteletteljes kapcsolatban maradnak, hiszen közös gyermekük érdeke mindenekfelett áll. A pár szoros kapcsolatban maradt, és közösen nevelik Daisyt, törekedve arra, hogy a kislány biztonságos és szeretetteljes környezetben nőjön fel.

Az interjúban Orlando arról beszélt, hogy bár élete sokat változott, hálás mindazért, amin keresztülment.

Nagyszerűen érzem magam. Van egy gyönyörű kislányunk, és mindenért csak hálás lehetek. Katyvel jól vagyunk, minden rendben lesz. Semmi más, csak szeretet van köztünk

– idézte a színész szavait a UNILAD.

A pár közös közleményben is hangsúlyozta, hogy továbbra is családként fognak megjelenni a nyilvánosság előtt, elsődleges céljuk pedig Daisy szeretetteljes és stabil nevelése. Érdekesség, hogy Bloom korábbi felesége, Miranda Kerr is jó kapcsolatot ápol Katyvel. Elmondása szerint nemrég együtt ünnepelték Daisy születésnapját, és egy nagy, boldog családként töltöttek időt együtt.

Orlando Bloom tehát a szakítás után is békésen és pozitívan tekint a jövőbe, legfontosabb szerepének pedig továbbra is az apaságot tartja.