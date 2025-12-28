Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye után ismét láthatta kisfiát

Hatalmas port kavart országszerte, amikor Mandula Ádám egy TikTok élő videó során bántalmazta 8 éves kisfiát, Medox-ot több mint két hónappal ezelőtt. Az énekes láthatóan módosult tudatállapotban minősíthetetlenül beszélt és össze-vissza rángatta a gyermeket - írja a Bors.

Mandula Ádám a gyermekbántalmazás után újra magához ölelhette a fiát (Fotó: Instagram)

Az Éden Hotel korábbi szereplője később beismerte, hogy elfogadhatat, amit tett, kiemelve, hogy sosem bántaná saját fiát szándékosan. nem sokkal később eltűnt a közösségi oldalakról. Menedzsere, Papp Gergely pedig azt nyilatkozta a Borsnak, hogy a rapper pszichiátriai kezelésnek veti alá magát.

Mandula Ádám exe szerint fiuk biztonsága mindennél fontosabb

Géczi Bea korábban elmondta, hogy kemény időszakon van túl, de Medox számára mindenképp biztonságos és szeretetteljes környezetet akar teremteni.

Nem kíván a múlton rágódni, inkább a jövőre, valamint fia lelki békéjére koncentrál. Sokáig ráadásul úgy volt, Mandula Ádámnak a bíróságon kell felelnie tettéért, és addig el van tiltva Medox-tól, csak telefonon tarthatja vele a kapcsolatot.

Frankfurti leves és karácsonyi csoda: Mandula Ádám újra magához ölelte a fiát

Nem kellett azonban megvárni a 2026-os évet ahhoz, hogy egy nagy fordulat történjen az ügyben. Mandula Ádám december 26-án maga tette közzé a 24 órán át elérhető Instagram-történetében, hogy ismét találkozhatott Medox-szal, ráadásul nem felügyelt kapcsolattartás keretein belül, hanem saját otthonában. A rapper új párja (aki egyébként egy kislányt vár Mandulától) frankfurti levest készített, ami a beszámoló alapján nagyon ízlett Medox-nak.

Mandula Ádám újra vendégül látta a fiát (Fotó: Instagram)

Mondanunk sem kell, hogy az interneten hatalmas vihart kavart a tény, hogy Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye után máris eltölthetett pár órát a fiával, még akkor is, ha a képek tanúsága alapján minden a legnagyobb rendben ment köztük.

Mandula Ádám újra láthatta 8 éves fiát Fotó: Instagram

Sokan Géczi Bea felelősségét is boncolgatták a Redditen, ám természetesen csak ők tudhatják, hol tart most a nagy vihart kavaró ügy.