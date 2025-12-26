Mandula Ádám Instagram-sztoriban kívánt boldog karácsonyt követőinek. A hatalmas, élő videós botránya óta alig hallani a rapperről, ami nem csoda. Egyesek szerint börtönbe került, de a legújabb információk - amiket egy barátja osztott meg - arról árulkodik, hogy próbálja magát összeszedni. Azonban ez nem megy annyira könnyen neki. Most Instagramon jelentkezett be, amin terhes barátnője hasát fogja, akivel már nagyon várják kisbabájukat.

Mandula Ádám barátnője terhes hasával kíván boldog karácsonyt követőinek

Forrás: YouTube/Mandula Á.

Mandula Ádám barátnője terhes hasával kíván boldog karácsonyt követőinek

Mandula Ádám hatalmas Tik-Tok videós botránya óta szinte feledésbe merült.

hatalmas Tik-Tok videós botránya óta szinte feledésbe merült. A rapperről nemrég kiderült, hogy azóta sehol sem szeretnék alkalmazni, miközben jön második - jelenlegi párjával első közös gyermekük.

A botrány óta szinte mindenhol falakba ütközik.

Most Instagram-sztoriban jelentkezett be , amiben boldog karácsonyt kíván követőinek.

, amiben boldog karácsonyt kíván követőinek. Géczi Bea, Mandula volt párja már engedi, hogy 8 éves kisfia, Medox felügyelet mellett találkozhasson édesapjával a történtek után.

Boldog karácsonyt kívánok

– írta Mandula a sztoriban követőinek.

A kép ugyan nagyon sötét, de a rapper keze jól kivehető rajta, amint fogja barátnője terhes pocakját.

Forrás: Mandula Ádám Instagram-sztori

A rapper egy ismerőse még novemberben nyilatkozott Mandula nehézségeiről a Borsnak. Szerinte az Éden Hotel volt sztárja nagyon megbánta tettét. Minden munkát elvállalna, hogy legyen pénze, amiből tud játékot venni Medoxnak, és el tudja tartani az úton lévő második gyermekét.

@borsonline Élő adásban bántalmazta a fiát Mandula Ádám Géczi Bea mindent elkövet, hogy exe börtönbe kerüljön. #bors #mandulaádám #géczibea #tiktok #botrány ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Alig van pénze és kétségbe van esve, hogy miből tartja majd el a születendő gyermekét, akit nagyon várnak a párjával

– árulta el a Borsnak a sztárapuka ismerőse.