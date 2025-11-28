Mandula Ádám mosogat, hogy legyen pénze - kétségbeesett az egykori rapper

Az élő videóban gyermekét bántalmazó rappernek úgy néz ki, nincs bocsánat. Mandula Ádám ugyanis azóta alig kap munkát, a héten egy japán étteremben mosogatott. Ismerőse szerint a sztárapuka kétségbe van esve, nincs pénze, pedig úton van második gyermeke… – közölte a Bors.

Mandula Ádámnak nem felejtik el, amit tett gyermekével Forrás: Mandula Ádám YouTube videó

Nagy bajban van az egykori valóságshow-sztár. Mandula Ádám botrányos TikTok videóját nem felejti el a nép. A rapper éppen Géczi Beával közös gyermekükre vigyázott, amikor élő adásban kezdte bántalmazni a gyermeket, ráadásul láthatóan ittas állapotban volt.

Az ügy óta a túl nagy csendet Ádám azzal törte meg, hogy bejelentette: párja babát vár.

Mandula Ádám nem tud elhelyezkedni, közben érkezik a baba

A botrány óta egy kortyot sem iszik, pszichológushoz és pszichiáterhez jár, valamint munkát keres, de csak mosogató állást talált. A rapper ismerőse szerint az Éden Hotel volt sztárja nagyon megbánta tettét.

Alig van pénze és kétségbe van esve, hogy miből tartja majd el a születendő gyermekét, akit nagyon várnak a párjával

– árulta el a Borsnak a sztárapuka ismerőse.

A balhéval sokaknál elvágta magát, olyan embereknél is, akik eddig segítették. Nagyon bepálinkázott akkor, ami már korábban is kihozta belőle a legrosszabbat, de itt Mediről volt szó, akit egyébként imád, nagyon szeretik egymást, sajnos túllőtt a célon. (...) Rendszeresen jár szakemberhez, azóta egy kortyot sem ivott, s bár többen meggyanúsították, a drogokat már régebben letette, tényleg nem cuccozik. Nagyon szeretne állandó munkát kapni, de szinte csak elutasításban van része, az emberek a balhé miatt nem bocsájtottak meg neki, szerdán például egy japán étteremben mosogatott

Később az ismerős hozzátette, hogy a rapper felügyelő jelenlétében találkozott azóta fiával, Medox-szal. A kisfiú nem hozta fel az aznap este történteket.