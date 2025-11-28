Mandula Ádám mosogat, hogy legyen pénze - kétségbeesett az egykori rapper
A rappernek nem felejtik botrányos TikTok videóját, amiben bántalmazta gyermekét. Mandula Ádám alkalmi munkákból él, miközben aggódik, mert érkezik második gyermeke.
Az élő videóban gyermekét bántalmazó rappernek úgy néz ki, nincs bocsánat. Mandula Ádám ugyanis azóta alig kap munkát, a héten egy japán étteremben mosogatott. Ismerőse szerint a sztárapuka kétségbe van esve, nincs pénze, pedig úton van második gyermeke… – közölte a Bors.
Nagy bajban van az egykori valóságshow-sztár. Mandula Ádám botrányos TikTok videóját nem felejti el a nép. A rapper éppen Géczi Beával közös gyermekükre vigyázott, amikor élő adásban kezdte bántalmazni a gyermeket, ráadásul láthatóan ittas állapotban volt.
Az ügy óta a túl nagy csendet Ádám azzal törte meg, hogy bejelentette: párja babát vár.
Mandula Ádám nem tud elhelyezkedni, közben érkezik a baba
A botrány óta egy kortyot sem iszik, pszichológushoz és pszichiáterhez jár, valamint munkát keres, de csak mosogató állást talált. A rapper ismerőse szerint az Éden Hotel volt sztárja nagyon megbánta tettét.
Alig van pénze és kétségbe van esve, hogy miből tartja majd el a születendő gyermekét, akit nagyon várnak a párjával
– árulta el a Borsnak a sztárapuka ismerőse.
A balhéval sokaknál elvágta magát, olyan embereknél is, akik eddig segítették. Nagyon bepálinkázott akkor, ami már korábban is kihozta belőle a legrosszabbat, de itt Mediről volt szó, akit egyébként imád, nagyon szeretik egymást, sajnos túllőtt a célon. (...) Rendszeresen jár szakemberhez, azóta egy kortyot sem ivott, s bár többen meggyanúsították, a drogokat már régebben letette, tényleg nem cuccozik. Nagyon szeretne állandó munkát kapni, de szinte csak elutasításban van része, az emberek a balhé miatt nem bocsájtottak meg neki, szerdán például egy japán étteremben mosogatott
Később az ismerős hozzátette, hogy a rapper felügyelő jelenlétében találkozott azóta fiával, Medox-szal. A kisfiú nem hozta fel az aznap este történteket.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre