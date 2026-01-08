Elképesztő siker: Meghan Markle milliárdokat kaszált a lekvárjaival

Bennfentesek szerint Meghan Markle majdnem egymillió üveg lekvárt adott el – miután egyes netezők feltárták a hercegné megmaradt készleteit.

Meghan Markle lekvárjaival milliárdokat keres, Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle sikeres a lekvárjaival, milliárdokat keres

Meghan Markle hírnevét kihasználva közel egymillió üveg lekvárt adott el – egyes források szerint most pedig azt tervezi, hogy globálisan elindítja életmód vállalkozását. A hét elején szemfüles netezők kihasználtak egy hibát a sussexi hercegné As Ever weboldalán, amely felfedte, hogy hatalmas mennyiségű eladatlan készlete van. A saját készítésű gyümölcskrémjéből összesen 137 465 darab van készleten, amit sok Reddit-felhasználó kezdetben örömmel vásárolt, ez a nagy mennyiségű készlet azonban jelzi, hogy csökken a lelkesedés a termék iránt - írja a Daily Mail.

Források azonban most arra utalnak, hogy ez az összeg egy egymillió üveges megrendelésből maradt meg – jelentette a The Sun. Tekintettel arra, hogy a gyümölcskrémes doboz 31 fontba kerül (13 700 forint) az azt jelenti, hogy önmagában a termék 26,7 millió font árbevételt generál a hercegnének, ami közel 12 milliárd forint.

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy az üzlet nemcsak sikeres, hanem szárnyal is a polcokról

– mondta egy forrás. Hozzátette: „Meghan véletlenül elárulta, hogy egymillió üvegcsét rendeltek ebből az egyetlen termékből, és már csak 130 ezer maradt.” A rendelkezésre álló termék mennyisége azután derült ki, hogy a felhasználók állítólag kihasználták az As Ever weboldal hibáját és hozzáfértek Meghan lekvárjainak, mézeinek, gyertyáinak, teáinak és borainak pontos készleteihez. Az adatokhoz a felhasználók úgy jutottak hozzá, hogy extrém nagy mennyiségben rendeltek volna termékeket online – ami arra késztette a weboldalt, hogy felfedje a ténylegesen szállítható maximális készletet.

A felhasználók mostantól legfeljebb 50 db-os kirakott ajándékdobozt vagy 20 üveg bort vásárolhatnak. Az As Ever nem kommentálta a hibát.