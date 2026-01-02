RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Harry herceg és Meghan Markle: a gyerekeikről van szó

Harry és Meghan meglepő nyilatkozatot tettek gyermekeik jövőjét illetően. Egy királyi szakértő szerint Meghan hercegné hatása lehet a dologban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 17:30
Harry herceg és Meghan hercegné utalást tettek gyermekeik jövőbeli terveire és karrierlehetőségeire – közölte a Mirror. Archie és Lilibet jövőjét illetően hivatalos közleményben nyilatkoztak, amely saját jótékonysági tevékenységükről szólt. Eddig ritkán szólaltak meg a két gyerek kapcsán – most azonban megtették.

Harry herceg és Meghan hercegné mindig erősen óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól
Harry herceg és Meghan hercegné mindig erősen óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól Fotó: Anadolu via AFP

Meghan hercegné és Harry herceg először szólaltak meg gyermekeik jövőjét illetően

Karácsony előtt néhány nappal Sussex hercege és hercegnéje nagy jelentőségű bejelentést tettek jótékonysági szervezetük változásairól.

A királyi pár egy hivatalos közleményben árulta el, hogy öt év után az Archewell Foundation új neve Archewell Philanthropies lesz. Így fogalmaztak:

Ez a jótékonysági szervezet lehetővé teszi a pár és gyermekeik számára, hogy családként tovább bővítsék globális filantróp tevékenységüket

Miközben sokakat a névváltoztatás jellege foglalkoztatott, elsiklottak az Archie-ról és Lilibetről szóló, ritkaságszámba menő megjegyzés felett. Ez volt az első alkalom, hogy Harry és Meghan hivatalos minőségben név szerint említették fiatalabb gyermekeiket.

Richard Eden királyi szakértő szerint ez a tény arra utalhat, hogy a sussexi hercegi pár a jövőben be kívánja vonni őket a jótékonysági tevékenységekbe.

Bár a gyerekekre vonatkozó üzenet továbbra is homályos és nem megerősített, Richard Eden állítólag beszélt Harry herceg egyik régi barátjával, akit meglepett a közlemény, tekintettel arra, hogy Harry és Meghan mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekeiket távol tartsák a reflektorfénytől.

A Daily Mail szerint Harry barátja így nyilatkozott:

Őszintén szólva össze vagyok zavarodva. Harry és Meghan mindig is azt hangsúlyozták, hogy a gyermekeik elvárások vagy címek nyomása nélkül, a saját útjukat járva élhetnek majd. Nem tudom elhinni, hogy ez Harry ötlete volt. Biztosan Meghan hatása áll mögötte.

  • Az Archewell bejelentése mindössze néhány nappal azután érkezett, hogy a gyerekek szerepeltek Harry és Meghan éves karácsonyi üdvözlőkártyájának fotóján.
  • Egy másik karácsonyi képeslapot és egy év végi videót is közzétettek, amely jótékonysági tevékenységeiket emelte ki. A videóban itt is szerepeltek a gyerekek, amint egy helyi jótékonysági szervezet tagjaival együtt segítenek a szüleiknek süteményeket sütni a hálaadás előtt.
  • Miután 2025-ben visszatért az Instagramra, Meghan gyakran osztott meg képeket a gyermekeiről, de mindig úgy, hogy különböző szövegekkel vagy emojikkal eltakarja az arcukat, megvédve ezzel a magánéletüket.
  • Harry és Meghan az elmúlt évben többször is beszéltek gyermekeik jövőjéről, amikor elindították azt a projektjüket, amely az online zaklatás elleni küzdelmet, valamint a szülők és a gyerekek digitális biztonságának fontosságára való oktatását célozza.

 

