„40 percet beszélgettem Károly királlyal, aggodalomra ad okot, amit közölt”

A király megnevezte azt, ami miatt a legjobban aggódik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 11:30
Károly király aggodalom királyi udvar

III. Károly király 40 perces beszélgetésen osztotta meg legfőbb aggodalmát a skót Lewis-szigeten működő, mentális egészségre fókuszáló Shed Projectet vezető lelkésszel, Tommy MacNeil tiszteletessel. 

Károly Király
Fotó: AFP

A monarcha – aki szeptember 28-án, a balmoral-i istentisztelet után beszélgetett a lelkésszel – szerinte a fiatalokat érő „negatív hatások” jelentik a legsúlyosabb veszélyt, különösen a közösségi média világában.

A király nagyon tájékozott volt a munkánkról, és rendkívül aggódott amiatt, mennyire rosszul hat a közösségi média a fiatalokra

 – idézte fel MacNeil. 

Hozzátette: Károly megértette, milyen nehéz valóban „rendben tartani” az online tereket, ezért szerinte új megközelítések kellenek a megelőzéshez és a védelemhez. 

Károly király korábban is figyelmeztetett

A téma nem idegen a királyi családtól: Vilmos herceg korábban többször figyelmeztetett a közösségi média árnyoldalaira – a zaklatás erősödésére, az „echochamber” jelenségre és az álhírek terjedésére –, míg Harry herceg és Meghan hercegné idén New Yorkban mutatták be a The Lost Screen Memorialt, amely a közösségi média áldozataira hívja fel a figyelmet.

MacNeil szerint a király „nagyon elkötelezettnek” tűnt, és külön méltatta a Shed Project munkáját, amely a Stornoway-ben működő Martin’s Memorial Church köré szerveződve kínál lelki és gyakorlati segítséget a fiataloknak. A lelkész úgy fogalmazott: 

A mai gyerekek egészen más világban nőnek fel, és az, ami egy mobiltelefon kijelzőjén elérhető, gyakran ijesztő.

A beszélgetés néhány nappal azután történt, hogy a király találkozott Harry herceggel, írja a Mirror. A palota egyelőre nem reagált a lelkész részletes beszámolójára, ám Károly nyilvános megszólalásaiból is kiderül: a digitális környezet mentális egészségre gyakorolt hatása kiemelt ügy a számára.

 

