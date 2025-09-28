RETRO RÁDIÓ

,,Nem tudom, meddig van még időm az apámnak” – Harry herceg kifakadt

Testvérével, Vilmos herceggel nem találkozott. Heves kijelentést tett Harry herceg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 11:00
Harry herceg királyi család Meghan Markle

Harry herceg hevesen cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint apjával, III. Károllyal való találkozóján képet adott volna feleségéről, Meghan Markle-ről. Szóvivője szerint az állítások teljes mértékben hamisak, és puszta kitalációk, amelyeket feltételezhetően a kibékülést szabotálni szándékozó források tápláltak – írja a Daily Mail.

A 41 éves Sussex herceg szeptember elején, négynapos látogatása során találkozott 76 éves apjával a Clarence House-ban, egy év és fél után először személyesen. A 53 perces találkozót fontos, ám óvatos lépésnek tartják a családi kapcsolatok javítása felé. Harry szóvivője hangsúlyozta: 

Egy bekeretezett fényképet adtak át, de a kép nem tartalmazta a herceget és a hercegnét.

Harry herceg apja már 3 éve nem látta unokáit

Korábban arról számoltak be, hogy Harry apjának gyermekeikről, Archie-ról és Lilibetről készült képet adott volna. III. Károly azonban 2022 júniusa óta nem látta unokáit, Harry pedig korábban azt mondta, nem biztonságos, hogy a gyerekek az Egyesült Királyságba utazzanak. A látogatás során a herceg jótékonysági eseményeken vett részt, majd délutáni teára ült apjával.

A herceg testvérével, Vilmos herceggel nem találkozott, a köztük fennálló feszültség továbbra sem enyhült. Harry korábban reményét fejezte ki a családi kibékülésre: 

Szeretném, ha kibékülnék a családommal. Nem tudom, meddig van még időm az apámnak.

Harry 2020-ban lépett ki a dolgozó monarchiából, Kaliforniába költözve. Korábbi dokumentumfilmjében és önéletrajzában több vádaskodást tett a királyi család tagjaira, többek között azt állította, hogy Károly féltékeny volt Meghanra, és hogy Vilmos fizikailag bántalmazta őt viták során. A találkozó így első, óvatos lépés lehet a feszültségek oldására.

 

