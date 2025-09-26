„Harry rengeteg érzelmi problémát halmoz fel számukra” – Harry herceg botrányai akár gyermekeire is rászakadhatnak

Egy királyi szakértő szerint Harry herceg botrányos érzelmi csomagja hatással lehet gyermekeire, Archie hercegre és Lilibet hercegnőre, ahogy felnőnek.

Harry herceg botrányos kapcsolatai akár már gyermekeit is befolyásolhatják a jövőben – Fotó: AFP

Évek óta gyűlnek Harry herceg botrányai, amelyek később gyermekeire is rászakadhatnak

A sussexi herceg már évek óta nyilvánosan bírálja a királyi családot, emellett a legtöbb taggal sem felhőtlen a kapcsolata. Édesapjával, Károly királlyal rákdiagnózisa óta először alig pár hete találkoztak, amellyel kapcsolatban sokan remélik, hogy elindítja a békülés folyamatát, de még rengeteg munka áll mindkét fél előtt, ha helyre akarják hozni a szakadékot.

Harry és Meghan Markle 2020-ban mondtak le királyi feladataikról, majd Kaliforniába költöztek. Bár drasztikus döntésük megváltoztatta a királyi család arculatát, egy királyi szakértő úgy véli, hogy az Egyesült Királyságtól való fizikai távolságuk a gyermekeikre is hatással van.

Hugo Vickers királyi kommentátor azt mondta, hogy mivel Archie és Lilibet nem ismerik a királyi családot, egy nap majd elkezdik kérdezgetni, hogyan romlott meg a család kapcsolata.

Aggódom a gyerekek miatt is, mert eljön az a pont, amikor azt fogják mondani, miért nem találkoztam egyik nagyapámmal sem? Úgy gondolom, Harry rengeteg érzelmi problémát halmoz fel számukra

– magyarázta a királyi szakértő.

Ha Kaliforniában nőnék fel, és hirtelen felfedezném, hogy az unokatestvérem egy nap valószínűleg király lesz, nyilván szeretném megismerni őt

– tette hozzá.

A királyi szakértő korábban már kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban is, hogy milyen életet élnek most a gyerekek, és hogyan alakulhat kapcsolatuk az eltávolodott családdal az idő múlásával.

Egy nap, ahogy felnőnek, idegesíteni fogja őket, hogy a fejük hátsó részét fényképezték és promócióra használták, miközben sosem találkoztak a nagyapáikkal. Szóval őszintén szólva ez nem egy túl jó helyzet.

A kommentátor hozzátette, hogy bár Harry és Károly rövid találkozója valóban jó irányba tett lépés az eltávolodott apa és fia kapcsolatának helyreállítása érdekében, a herceg bocsánatkérése szükséges lenne ahhoz, hogy valóban áthidalják a szakadékot. Azt is mondta, hogy a herceg folyamatos összehasonlítása bátyjával, Vilmos herceggel ellenkező hatású, ha a királyi családon belüli megbékélés a cél.

Minden, amit Harry herceg csinál, aránytalanul nagy figyelmet kap. Még amikor itt volt, akkor is az emberek összehasonlították a programjait azzal, amit a walesi herceg és Katalin csináltak. Ez nagyon kontraproduktív.

Mindezek ellenére Vickers teljesen támogatja azt, hogy Harry és az uralkodó békülni próbál, mert mindketten óriási érzelmi terhet cipelnek már évek óta. Egyetlen reménye a szakértőnek, hogy a rövid találkozó alatt a herceg valóban bocsánatot kért apjától – írta a Mirror.