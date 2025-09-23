Károly király brutális ultimátumot adott Harry hercegnek a találkozásukkor

A találkozóról máris terjednek a pletykák. Bennfentes mesélt Károly király ultimátumairól.
Nemrég találkozott Harry herceg és apja, Károly király, akit 19 hónapja nem látott, a megbeszélésről azonban máris szárnyra kaptak a pletykák.
A találkozó során felmerült, hogy a 41 éves Harry feleségével, Meghan Markle-lel és két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel, abban reménykedik, hogy visszatérhet az Egyesült Királyságba.
Azonban a királyi források határozottan cáfolták azokat a feltételezéseket, hogy Sussex hercegét ilyen könnyen visszafogadnák a királyi családba. Egy bennfentes szerint Károly király nem hajlandó semmiféle engedményre Harry javára, méghozzá a néhai II. Erzsébet királynő által bevezetett szabály miatt.
A korábbi irányelvek ugyanis kimondják, hogy a királyi család tagjai nem vállalhatnak hivatalos feladatokat, ha máshol végzett munkájukért fizetést kapnak, és teljes mértékben el kell kötelezniük magukat a monarchia szolgálata mellett.
Ez azt jelenti, hogy ha Harry vissza szeretne térni a királyi család kötelékébe, le kellene mondania a Netflixszel és a Spotify-jal kötött jövedelmező szerződéseiről, valamint kiadói megállapodásairól is.
A király teljesen egyértelműen fenntartotta a szabályokat: a családtagok nem tölthetnek be ’félig bent, félig kint’ szerepet a közéletben.
Eközben Harry szóvivője azt nyilatkozta, hogy a herceg nem törekszik ilyen megállapodásra:
A herceg világossá tette, hogy most az apjára szeretne koncentrálni. Ezen túlmenően, a családját érintő egyéb kérdésekben nem kívánunk nyilatkozni.
A hír azt követően látott napvilágot, hogy Károly király állítólag tesztelte fiát a Claridge House-ban tartott egyórás találkozón. Azt próbálta kideríteni, kiszivárognak-e részletek a megbeszélésről - írja a Cosmopolitan.
