Most lebukott: nem csak az apjával találkozott Harry herceg az angliai útja során

Harry herceg a négy napos angliai látogatása során nemcsak édesapjával beszélhetett újra, hanem más királyi családtagokkal is találkozott.

Harry herceg nem csak az apját látogatta meg az angliai útja során / Fotó: AFP

Harry herceg közel 19 hónap után először látta ismét az édesapját, III. Károly királyt, és az 54 perces beszélgetésük azt sugallja, hogy talán valóban elkezdődhet a megbékélés folyamata a királyi család és a tőlük elidegenedett Harry között.

A 41 éves sussexi herceg azonban nemcsak az apjával találkozott az útja során, hanem ellátogatott a Kensington-palotába is, hogy részvétét fejezze ki egy fontos családtag halála miatt. Kent hercegnéje, Katalin szeptember 4-én hunyt el, 92 éves korában. Harry herceg, mivel nem tudott részt venni a szeptember 16-ra szervezett temetésen, személyesen kereste fel az elhunyt hercegné férjét, Eduárd kenti herceget, hogy lerója tiszteletét és részvétét fejezze ki.

Megszólalt egy Harry herceghez közelálló forrás

Csak azt sajnálta, hogy nem maradhatott tovább, és nem találkozhatott több emberrel. Más találkozók azonban már régóta szerepeltek a naptárában, és fontos volt számára, hogy személyesen is jelen legyen.

Harry herceg egyébként állítólag sikeresnek ítélte meg az utazását: bár testvérével, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével nem találkozott, III. Károllyal elbeszélgetett, meglátogatta a nagyanyja, II. Erzsébet királynő sírját, és más családtagokat is felkeresett.

A herceg számos nyilvános szereplésen is részt vett az Egyesült Királyságban. Először a londoni WellChild jótékonysági díjátadón jelent meg, ahol leguggolva üdvözölte a gyerekeket, megölelte a családokat és viccelődött velük. Másnap a Community Recording Studio egyik termében fiatal aktivistákkal táncolt, nevetgélt és beszélgetett.

Egy, a palotához közeli forrás a People magazinnak így fogalmazott:

Bármi történt is a múltban, jó látni, hogy a család próbálja rendezni a viszonyokat, vagy legalábbis kommunikálni egymással. Minden fél iránt együttérzést kell tanúsítani.