Megsúgta a szakértő: ez a feltétele annak, hogy Károly király szóba álljon Harryvel

Harry herceg a jövő héten tér vissza az Egyesült Királyságba, április óta először, hogy részt vegyen az éves WellChild díjátadón, a találgatások pedig azóta is zajlanak arról, az útja során találkozik-e édesapjával, III. Károly királlyal, akivel már több mint egy éve nem látták egymást. Apa és fia kapcsolata azután romlott meg, miután a sussexi herceg 2020-ban maga mögött hagyta a hazáját feleségével, Meghan Markle-lel, majd többször is nyilvánosan kritizálták a királyiakat. Mostanra a helyzet odáig fajult, hogy Harryvel sem a király, sem pedig a bátyja, Vilmos herceg nem hajlandó szóba állni.

Hamarosan hazatér az Egyesült Királyságba Harry herceg / Fotó: AFP

Ez a feltétele annak, hogy Károly találkozzon Harryvel

Mivel Harry londoni útja egybeesik II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulójával, amely szeptember 8-án lesz, számos királyi kommentátor és rajongó találgat arról, vajon Harry herceg és Károly király találkoznak-e, dacára mindannak, ami a múltban megesett köztük. Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint, bár az elhidegült apa-fia páros közti kibékülés lehetséges, azt is kijelentette, Harry és Károly valószínűleg csak akkor találkoznak, ha az újraegyesülés négyszemközt történik.

Az lenne a logikus, ha Harry herceg és a király négyszemközt találkoznának, és újraépítenék a bizalmat. Erre azonban semmi esély!

- nyilatkozta a királyi kommentátor, a Mirror beszámolója szerint.

Fitzwilliams azt is elmondta, amennyiben Károly és Harry nem találkoznak, akkor az a sussexiek királyi családdal kapcsolatos legutóbbi állításaik miatt lesz.

Ha Károly király nem akarja látni Harry herceget a következő látogatásakor, a felelősség valószínűleg a sussexiekre hárul. Meghan ismét támadta a királyi családot a Bloombergnek adott interjújában, mondván, hogy nem érezte magát hitelesnek, amikor még a királyi család dolgozó tagja volt. Májusban pedig Harry egy érzelmes interjút adott a BBC-nek, miután elvesztette a biztonsági ügyét

- mondta el a szakértő, majd hozzátette, a Harry által megrendelt, Diana hercegné élete előtt tisztelegni hivatott dokumentumfilmmel kapcsolatos közelmúltbeli pletykák is komoly akadályt jelenthetnek apa és fia kapcsolatának helyreállításában.

A Netflix nyilvánvalóan azt szeretné, ha Harry szerepelne egy dokumentumfilmben, amely Diana tragikus halálának 30. évfordulójáról emlékezik meg. Ez nagyon ellentmondásos lehet, különösen Vilmossal és Károly királlyal szemben. Tehát senki sem fogja a királyt hibáztatni azért, ha távolságtartó marad. Ennek ellenére találkozhatnak, és ez talán elvezethet valahová

- zárta a mondandóját Richard Fitzwilliams.