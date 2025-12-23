Megnyílt az Agymenők sztárja: eladományozza a vagyonát

Az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar bevallotta, hogy több jótékonysági célt is támogat. A színész hatalmas összegeket adományozott el, hogy rászorulókon segítsen.

Hatalmas összegekkel lettek gazdagabbak az Agymenők színészei Fotó: Faye Sadou/Northfoto

Bőkezűen bánik vagyonával a Agymenők színésze

Kunal Nayyar a népszerű sorozatban Raj szerepét alakította, sikere pedig hozzájárult ahhoz, hogy ma már számos emberen tudjon segíteni. A 44 éves színész egy új interjúban nyíltan beszélt arról, hogy az Agymenők sikerének csúcspontján a világ egyik legjobban fizetett tévés színésze volt.

A színész elmondta, hogy a hirtelen jött vagyon lehetőséget adott számára, hogy másokon is segítsen.

A pénz nagyobb szabadságot biztosított számomra, és a legnagyobb ajándék az a lehetőség, hogy visszaadhassak, és valódi változást hozhassak mások életébe.

Elsősorban Nayyar és felesége, Neha Kapur főiskolai ösztöndíjakat finanszíroznak hátrányos helyzetű diákok számára. Ezenfelül szorgos állatvédők is, több állatbarát szervezetet is támogatnak.

Az adományozásnak azonban ezzel még nincs vége. A színész azt is elárulta, hogy az interneten keresztül több embernek is segítséget nyújtott.

De amit igazán szeretek csinálni, az az, hogy este felmegyek a GoFundMe-re, és csak úgy kifizetem véletlenszerű családok orvosi számláit. Ilyenkor maszkos igazságosztónak érzem magam!

Vígjátéksorozat 2007 és 2019 közötti futama alatt a becslések szerint a színész epizódonként 1 millió dollárt keresett. Vagyis évente nagyjából 20 millió dollárral lett gazdagabb.

Kunal Nayyar azonban nem csak a gazdag embereket bátorítja mások megsegítésére. Az indiai származású színész az Indiában töltött karácsonyairól is mesélt, családja megtartott néhány nyugati szokást, ezért volt karácsonyfájuk és az egyik rokona pedig Mikulásnak öltözött. A színész a közeljövőben a Karácsonyi karma című filmben lesz újra látható – írja a People.