,,A hősöm volt” - Gyászol a világsztár, hatalmas veszteség érte

A színész nővére 65 éves korában elhunyt. George Clooney teljesen összetört.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 10:15
George Clooney veszteség nővér gyász

A hollywoodi sztár, George Clooney nemrég egy nyilatkozatban osztotta meg, hogy a nővére, Adelia ’Ada’ Zeidler elhunyt.

George Clooney
George Clooney a nővérét gyászolja / Fotó: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Nővérét gyászolja George Clooney 

A nővérem, Ada a hősöm volt

- tette közzé a szívszorító nyilatkozatát a sztár, hozzátéve:

Bátorsággal és humorral szállt szembe a rákkal. Soha nem találkoztam még ilyen bátor emberrel.

A People magazin megerősítette a sztár nővérének halálát, aki pénteken hunyt el, 65 éves korában. Az 1960-ban született Ada Augustából, Kentucky államból származott, és a hírek szerint a szerettei körében halt meg a férje, Norman 2004-ben bekövetkezett halála után.

A színész nővérének tiszteletére hétfőn tartanak egy megemlékezést, akinek a magánélete privát volt, ennek ellenére 2014-ben ő is jelen volt George Clooney és felesége, Amal esküvőjén. A korábban tanárként dolgozó Ada Zidler egy 2012-es interjúban elárulta, annyira védelmező a testvérét illetően, hogy a telefonszámát sem tartotta meg, arra az esetre, ha véletlenül elveszítené a mobilját.

Felhívhat, és alkalmanként meg is teszi, de az e-mail mindkettőnk számára kényelmesebb

 - mondta el akkoriban Ada, míg korábban George Clooney azt nyilatkozta, rendkívül szoros a kötelék közte és a nővére között - számolt be róla a Page Six.

 

 

