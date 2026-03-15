Békemenet: itt követheted élőben az eseményt

A Békemenet 11 órakor kezdődik! Az eseményt itt követheted élőben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 09:20
Módosítva: 2026.03.15. 09:25
Békemenet élő közvetítés március 15.

11 órakor indul Budáról a Békemenet, az Elvis Presley térről, és a Kossuth Lajos térre, az Országház elé ér be, ahol várhatóan 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

Az eseményről a Metropol is beszámol, de a Békemenetet élő videós formában is lehet követni, íme:

 

5 ok, amiért minden eddiginél fontosabb az idei Békemenet:

  • A nemzet egységének kifejezése: nem a kormány és nem is akármelyik párt támogatása miatt, hanem a nemzeti öntudatunk kifejezéseként vehetünk részt a Békemeneten. A szabadságharc a nemzeti önrendelkezés egyik szimbóluma, a mostani politikai helyzetben pedig a nemzeti önrendelkezés mindennél fontosabb
  • Fellépés a zsarolás ellen: Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték elzárásával akarja elérni, hogy Magyarországon válság álljon elő, ezzel pedig bizonytalanságot keltsenek a magyarok között és beavatkozzanak a választásokba. A magyar egység kifejezésével azt is megüzenhetjük, hogy nem engedünk a zsarolásnak. Ráadásul az ukránok már Orbán Viktor miniszterelnököt és a családját is fenyegetik...
  • A választások előtti utolsó kiállás: áprilisban a magyarok dönthetnek, hogy egy biztonságos, békére törekvő kormányzást, vagy pedig egy külföldi hatalmakat kiszolgáló, háborúpárti kormányt választanak. A nemzet egységének kifejezéseként április előtt megmutathatják a magyarok, hogy a béke pártján állnak
  • Nemet mondunk a háborúra és annak finanszírozására: a brüsszeli vezetés tovább finanszírozza Ukrajnát és a háború folytatását, az iráni háború már egyes európai országokat is utolért. A magyarok már a nemzeti petícióval is megüzenhették, most az egység kifejezéseként is üzenhetnek, hogy nem akarnak háborút és nem akarnak az ilyen konfliktusokért pénzt adni
  • Igent mondhatunk a szuverenitásra: a magyar nép nem lesz az Európai Unió akaratának kiszolgálója, sem Ukrajna támogatója. A nemzeti önrendelkezésünk mindennél többet ér
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
