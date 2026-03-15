Vásárlás közben tűnt el az édesanya, 15 éve nincsenek válaszok a miértekre

Az eltűnt édesanya immáron 15 éve hagyott maga mögött rengeteg megválaszolatlan kérdést, amelyre talán sosem kap választ a máig aggódó család. A 38 éves nő bevásárolni indult, hogy fogadja az édesanyját, de onnan többet nem ért haza. A család azóta is a csodára vár.

Képünk illusztráció: Unsplash

Egy bevásárlás alkalmával veszett nyoma egy 38 éves brit édesanyának még 2011 február 23-án. Az édesanya azóta sem került elő, melyről a testvére számolt be a Mirror magazinnak. Az eltűnt édesanya, Esry Uyrunk akkor egy két és fél éves kisfiú édesanyja volt. „Ma testvéremre, Esrára emlékezünk, akinek 15 éve veszett nyoma. Akkor egy két és fél éves kisfiú édesanyja volt, akit rajongásig szeretett. A fiú most már majdnem 18 éves. Esra mindig is anya akart lenni, melynek a lehetőségét végül elvették tőle. Szívszorító, hogy a fiának az anyja nélkül kellett felnőnie” - meséli a kétségbeesett testvér.

Berna vidám természetű, könnyen barátkozó, igazi társasági személyként írta le eltűnt testvérét, aki főállású anyuka volt, és nagyon szerette a divatot. Az eltűnése előtt néhány évvel költöztek Írországba, de ez sem gátolta meg a két testvért abban, hogy rendszeresen tartsák a kapcsolatot, mivel nagyon közel álltak egymáshoz. Esre az eltűnése napján épp az édesanyjuk látogatására készült, akiről gondoskodni szeretett volna édesapjuk halála után. Aznap reggel autóval indult bevásárolni, ahonnan soha nem tért haza. A család értesítette a rendőrséget, akik végül egy tengerparti városban találták meg Esra autóját 30 percre az otthonától, pénztárcájával a csomagtartójában, amit Berna furcsának talált.

A boltok négy percre voltak az otthonuktól. Reggel 7:20-kor indult el, a térfigyelő kamera azonban csak 7:46-kor észlelte az autóját. Mi tartott ilyen sokáig, míg odaért?

- teszi fel azt a kérdést az elkeseredett Berna, amire valószínűleg már sosem fog választ kapni.

Két nap még rendben van, de 15 év?!

Az eltűnt édesanyát a szárazföldön és a tengeren is nagy erőkkel keresték, de egyetlen nyomot sem találtak, ami megmagyarázta volna az eltűnését, amely 15 éve nem hagyja nyugodni Esra családját.

Mindennap gondolunk rá. Nem érdekel az igazságszolgáltatás, meg akarom találni. Ha meghalt, haza szeretném hozni, és méltó módon eltemetni. Kínzás a bizonytalanság.

Berna igyekszik továbblépni, de attól fél, hogy az emberek elfelejtik majd a testvérét, akinek az ügyét még mindig nem zárták le. Berna reméli, hogy egy napon majd választ kapnak, amivel lezárhatják az elmúlt 15 év szenvedését. „Néha még az is megfordul a fejemben, hogy él, de legbelül tudom, hogy nincs így. Két napig furcsa, ha nem hív fel, de 15 éven keresztül? Lehetetlen” – mondta Berna a Mirrornak.