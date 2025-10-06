Gyászolnak a sorozatok szerelmesei: meghalt a színésznő

52 éves korában elhunyt Kimberly Hebert Gregory amerikai színésznő, megannyi népszerű sorozat szereplője. A tragikus hírt volt férje, Chester Gregory jelentette be vasárnap. A sztár rajongóit lesújtotta a hír: meghalt a színésznő.

Meghalt a színésznő, Kimberly Hebert Gregory

A tehetséges színésznőt milliók ismerték és szerették Ms. Davora szerepében az Agymenőkben, Deborah Curzonként A Grace klinikában, valamint Kyra Hay karaktereként a Better Call Saul sorozatban. Játszott továbbá a Brooklyn 99, a Két pasi – meg egy kicsi, a Dollface és a Gossip Girl című sikersorozatban is.

Kimberly halálhíre megrázta Hollywoodot, kollégák és barátok sora emlékezett meg róla megható üzenetekben. A Fehér Lótusz sztárja, Walton Goggins, aki Kimberlyvel együtt szerepelt a Vice Principals című sorozatban így fogalmazott:

„Megtiszteltetés és szerencse volt, hogy hónapokat tölthettem együtt ezzel a királynővel a Vice Principals forgatásán. Úgy tudott megnevettetni, mint senki más. Igazi profi volt. Egy istenadta szoprán, aki sosem vétett egyetlen hangot sem. Hiányozni fogsz, barátom, jobban, mint gondolnád!”

A színésznő 1972. december 7-én született a texasi Houstonban. Pályafutását is itt kezdte, miután elvégezte a művészeti iskolát. Első televíziós szerepét 2007-ben kapta, a The Black Donnellys című drámában főnővért alakított. Ugyanebben az évben debütált A nőmre hajtok című romantikus vígjátékban, Chris Rock, Kerry Washington és Gina Torres oldalán.

Közel két évtizedes karrierje során az egyik legemlékezetesebb alakítását a Vice Principals című sorozatban nyújtotta, ahol Dr. Belinda Brownt, az iskola igazgatónőjét játszotta Walton Goggins és Danny McBride partnereként – írja a Mirror.