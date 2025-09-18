Gyász: Tragikus autóbalesetben hunyt el a Grace Klinika sztárja

Nem csak színész, de elismert fotográfusa is volt neves magazinoknak. A Grace Klinika sztárja mindössze 46 éves volt.
A Grace Klinika sztárja, Brad Everett Young színész és fotográfus 46 éves korában életét vesztette egy súlyos közlekedési balesetben Kaliforniában vasárnap, miután autóját a forgalommal szemben közlekedő jármű ütötte el. Képviselője megerősítette, hogy a színész a helyszínen belehalt sérüléseibe. A másik sofőrt kórházba szállították.
A Grace klinika című sorozat mellett, a Fiúk a házból (Boy Meets World), vagy a Charlie angyalai produkciókban is feltűnt. Emellett ő alapította a Dream Loud Official nevű kampányt, amely az amerikai iskolákban igyekezett visszahozni a zenei és művészeti oktatást, hangsúlyozva, hogy a kreativitás az egyik legfontosabb része a tanulásnak. - írta a The Daily Star.
Young ismert és elismert alakja volt Hollywoodnak, aki fotográfusként olyan rangos magazinoknak dolgozott, mint a Vanity Fair, a Vogue és a The Hollywood Reporter. Objektívje előtt számos híresség megfordult, köztük David Harbour, Sarah Michelle Gellar és Seth Green is.
Brad Everett Young testvérét, Christ hagyta maga után.
