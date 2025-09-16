RETRO RÁDIÓ

Hoppá: Xantus Barbara 58 évesen rúdtáncol

Kirobbanó formában van a színésznő. A Mokka műsorában árulta el titkait Xantus Barbara.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 19:45
Xantus Barbara színésznő rúdtánc

Vasárnap, szeptember 14-én ünnepelte 58. születésnapját a híres színésznő, Xantus Barbara. Elmondása szerint testileg és lelkileg is jól érzi magát.

Xantus Barbara
Xantus Barbara belül még fiatal / Fotó: Máté Krisztián

 

Xantus Barbara belül még fiatal

Bár nem kapja már meg a fiatalabb színésznőkre írt szerepeket, Xantus Barbara még saját korát is meghazudtoló kinézetet tudhat magáénak.

Mindegy is, mert a rendezők tudják, hogy hány éves vagyok és nem kapom meg a 48-as szerepeket már. Annak idején még az volt a divat, azt hiszem, még a Törőcsik Mari is a Júliát 48 évesen simán eljátszhatta. Ma már nem ez a divat. Csodás fiatal színésznők vannak. A 60-as szerepek várnak rám, a szép, elvált, agyonvert, megvert, meggyötört asszonyok sora

- idézi a Tények a színésznőt.

Genetikailag is nagyon szerencsés, hiszen amellett, hogy ő is sokat tett érte, adottságai is hozzájárultak fiatalos kinézetéhez.

Táncosnő voltam mondjuk 10 éves koromtól 24-ig, és ez nem múlik el. Tehát a mozgásigény, az, hogy én minden nap futni megyek, hogy az agyára megyek a páromnak, hogy tornázgatok…

A színésznő fontosnak tartja a rendszeres testmozgást és máig az élete része. Úgy él, hogy mindennapjai részét képezze. Sok teendője mellett Barbarát mostanában új munkahelye is leköti, a Gyömrői Művelődési Központ igazgatója lett, bár sokat küzdött, de megtanulta közben magát jobban becsülni. Párja szintén támogatja őt ebben, sokat köszönhet neki.

Ha lefelé konyul a szám, ő felfelé húzza.

Számos teendője mellett A meztelen igazság című darab miatt a rúdtáncot is el kellett sajátítania, szorgalmasan gyakorol. „Erről lemaradtam, mint a borravaló, és most pótolom. Gyömrőn találtam Krisztát, a rúdtáncoktatót, aki most minden munkaidő után keményen edz velem. Gyerekek, ez nem piskóta dolog.”

 

