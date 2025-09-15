Ezzel a gyakorlattal felveheted a versenyt a rák ellen

Ez a legigazabb és legjelentősebb módszer a rák ellen. Kutatások kimutatták, hogy a rendszeres testmozgás kulcsfontosságú az elhízás, az öregedés és a krónikus betegségek megelőzésében.

A rák ellen a rendszeres testmozgással lehet felvenni a harcot Fotó: Andrii Rakov / freepik.com / Illusztráció

Testmozgással a rák ellen

A kutatások azt is bizonyítják, hogy már heti néhány nap testmozgás csökkentheti a rákos megbetegedések kockázatát. Egy új tanulmány rámutatott egy edzésprogramra, mely már egyetlen alkalom után is lassítja a rákos sejtek növekedését.

A kutatók a mellrákból felépült nőket vontak be a kutatásba, akikkel egyetlen alkalommal ellenállós edzést végeztettek, például súlyemelést vagy nagy intenzitású intervallum edzést (HIIT), mely rövid intenzív edzés-sorozatokat és rövid szüneteket foglal magába.

47 százalékkal több miokin volt azok szervezetébe, akik HIIT vagy ellenállós edzést végeztek. A miokinek olyan fehérjék, amelyeket a vázizomsejtek szabadítanak fel edzés közben, és amelyek segítik az izmok kommunikációját a test többi részével. Azt is kimutatták, hogy szabályozzák az anyagcserét, elnyomják a gyulladásos molekulákat, ami kulcsfontosságú a rákos sejtek kialakulásában.

20-30 százalékkal lassíthatják a rák növekedését.

A sejtek szintjén kimutatott rákellenes hatásokkal eredményeink potenciális magyarázatot nyújtanak arra, hogy a testmozgás miért csökkenti a rák előrehaladásának, kiújulásának és a halálozásnak a kockázatát

- idézi a Daily Mail Francesco Bettariga-t, a tanulmány vezető kutatóját és az ausztrál Edith Cowan Egyetem doktoranduszát.

Bár tanulmányunknak vannak korlátai, és további in vivo vizsgálatokra van szükség, ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a testmozgás hogyan járulhat hozzá a rákos betegek túlélési eredményeinek javításához.

32 olyan beteget vizsgáltak, akiket négy hónappal korábban kezeltek mellrákkal a elsőtől a harmadik stádiumig. A legnagyobb rákos megbetegedést a második stádiumúak képviselték. A résztvevők átlagéletkora 59 év volt, testtömegindexük 28, ami bár túlsúlyos de nem az elhízott kategória.

Az ellenállós edzés résztvevői öt gyakorlatsorozatot, nyolc ismétléssel hajtották végre, ezek közé tartozott a mellnyomás, az ülő evezés, a vállnyomás, az oldalirányú lehúzás, a lábnyomás, a lábnyújtás, a lábhajlítás és a kitörés.