Ezzel a gyakorlattal felveheted a versenyt a rák ellen

Már egyetlen alkalom is segíthet. A rák ellen ideje felvenni a harcot.
Ez a legigazabb és legjelentősebb módszer a rák ellen. Kutatások kimutatták, hogy a rendszeres testmozgás kulcsfontosságú az elhízás, az öregedés és a krónikus betegségek megelőzésében.
A kutatások azt is bizonyítják, hogy már heti néhány nap testmozgás csökkentheti a rákos megbetegedések kockázatát. Egy új tanulmány rámutatott egy edzésprogramra, mely már egyetlen alkalom után is lassítja a rákos sejtek növekedését.
A kutatók a mellrákból felépült nőket vontak be a kutatásba, akikkel egyetlen alkalommal ellenállós edzést végeztettek, például súlyemelést vagy nagy intenzitású intervallum edzést (HIIT), mely rövid intenzív edzés-sorozatokat és rövid szüneteket foglal magába.
47 százalékkal több miokin volt azok szervezetébe, akik HIIT vagy ellenállós edzést végeztek. A miokinek olyan fehérjék, amelyeket a vázizomsejtek szabadítanak fel edzés közben, és amelyek segítik az izmok kommunikációját a test többi részével. Azt is kimutatták, hogy szabályozzák az anyagcserét, elnyomják a gyulladásos molekulákat, ami kulcsfontosságú a rákos sejtek kialakulásában.
20-30 százalékkal lassíthatják a rák növekedését.
A sejtek szintjén kimutatott rákellenes hatásokkal eredményeink potenciális magyarázatot nyújtanak arra, hogy a testmozgás miért csökkenti a rák előrehaladásának, kiújulásának és a halálozásnak a kockázatát
- idézi a Daily Mail Francesco Bettariga-t, a tanulmány vezető kutatóját és az ausztrál Edith Cowan Egyetem doktoranduszát.
Bár tanulmányunknak vannak korlátai, és további in vivo vizsgálatokra van szükség, ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a testmozgás hogyan járulhat hozzá a rákos betegek túlélési eredményeinek javításához.
32 olyan beteget vizsgáltak, akiket négy hónappal korábban kezeltek mellrákkal a elsőtől a harmadik stádiumig. A legnagyobb rákos megbetegedést a második stádiumúak képviselték. A résztvevők átlagéletkora 59 év volt, testtömegindexük 28, ami bár túlsúlyos de nem az elhízott kategória.
Az ellenállós edzés résztvevői öt gyakorlatsorozatot, nyolc ismétléssel hajtották végre, ezek közé tartozott a mellnyomás, az ülő evezés, a vállnyomás, az oldalirányú lehúzás, a lábnyomás, a lábnyújtás, a lábhajlítás és a kitörés.
A HIIT edzést végzők, hét alkalommal 30 másodperces nagy intenzitású edzést végeztek, legalább három gépen; szobabicikli, futópad, evezőpad, vagy cross-trainer. Háromperces pihenőidejük volt a sorozatok között.
Nagyjából 45 percig edzett mindenki.
Edzés előtt, edzés után és harminc perccel az edzés végeztével is vérvizsgálatot végeztek a résztvevőkön. Mindkét edzés során megnövekedett a miokin szint a vérben.
A miokinek gátolják a citokineket, amely egy gyulladásos fehérje. A magas citokinszint gyulladást idézhet elő és károsítja a sejtek DNS-ét, mely során növekedik a rákos sejtek kialakulásának kockázata.
Ami kiemelkedő volt, hogy mindkét módszer hasonló hatást gyakorolt, ami arra utal, hogy a rákellenes változások fő mozgatórugója a testmozgás intenzitása, nem pedig a végzett testmozgás konkrét típusa
- mondja a kutató.
A mellrák a nők körében leggyakoribb rákfajta, és a rákkal összefüggő halálozások vezető oka.
